Kelly Piquet geniet van laatste vakantiedagen, Ziggo grijpt in en haalt zender van de buis | GPFans Recap

Het is raceweek in Zandvoort met dit weekend eindelijk de Grand Prix van Nederland, voor de allerlaatste keer, op het programma. In deze GPFans Recap praten we je helemaal bij over alle nieuwtjes in aanloop naar de race.

Nog een paar dagen geduld en we kunnen eindelijk weer los met de langverwachte laatste Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Terwijl we aftellen naar het heugelijke feest, blijft de Formule 1-wereld natuurlijk niet stilzitten. Zo was er bijvoorbeeld de ontknoping van het Formule E-seizoen en genoot Kelly Piquet van de laatste vakantiedagen met op Sardinië. Ondertussen greep Ziggo in rondom gedoe met RTL Duitsland en de Formule 1.

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Wehrlein kroont zich tot wereldkampioen Formule E na zinderende finale in Londen

Pascal Wehrlein heeft zich in Londen voor de tweede keer in zijn carrière gekroond tot wereldkampioen in de Formule E. De coureur van Porsche stelde de titel veilig tijdens een chaotische seizoensfinale, waarin hij weliswaar buiten de punten finishte, maar zijn naaste belagers ook met lege handen achterbleven. Lees hier het hele artikel over de Formule E-kampioen.

Kelly Piquet geniet van vakantie op Sardinië en deelt online update

Kelly Piquet heeft tijdens de huidige zomerstop van de Formule 1 in 2026 de aandacht getrokken met een reeks nieuwe vakantiefoto's vanaf het Italiaanse eiland Sardinië. De beelden, die zijn vastgelegd aan boord van het jacht van Max Verstappen, konden rekenen op ruim honderdduizend likes en honderden reacties van diverse bekenden uit de sport- en modewereld. Lees hier het hele artikel over Kelly Piquet.

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Ziggo vervangt RTL Duitsland door Oostenrijkse variant vanwege Formule 1-rechten

Provider Ziggo geeft de zender RTL Duitsland niet langer door en is definitief overgestapt op de Oostenrijkse variant van het kanaal, zo meldt TotaalTV. De aanpassing heeft alles te maken met de uitzendrechten rondom de Formule 1. Onder druk van rechtenhouder FOM en Viaplay moeten Nederlandse aanbieders het Duitse signaal tijdens live-uitzendingen van de koningsklasse blokkeren. Lees hier het hele artikel over Ziggo.

Fernando Alonso trekt alle aandacht in Monaco met gloednieuwe miljoenenbolide

Fernando Alonso is tijdens het laatste weekend van de zomerstop gespot in de straten van Monaco achter het stuur van een uiterst zeldzame Aston Martin Valiant. De inmiddels 45-jarige coureur trok veel bekijks toen hij met de exclusieve hypercar, die een geschatte waarde heeft van ruim twee miljoen euro, uit de beroemde Formule 1-tunnel kwam rijden. Lees hier het hele artikel over Fernando Alonso en zijn wagen.

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Grote getalen buitenlandse promotors én bezoekers aanwezig voor laatste Dutch GP

De organisatie van de Dutch Grand Prix kan tijdens de naderende en tevens laatste editie van de race rekenen op massale internationale belangstelling. Maar liefst achttien buitenlandse delegaties reizen deze week af naar Circuit Zandvoort om te bestuderen hoe het evenement in de duinen precies wordt georganiseerd, dat meldt De Telegraaf. Lees hier het hele artikel over de Dutch Grand Prix.

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