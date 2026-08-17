Fernando Alonso is tijdens het laatste weekend van de zomerstop gespot in de straten van Monaco achter het stuur van een uiterst zeldzame Aston Martin Valiant. De inmiddels 45-jarige coureur trok veel bekijks toen hij met de exclusieve hypercar, die een geschatte waarde heeft van ruim twee miljoen euro, uit de beroemde Formule 1-tunnel kwam rijden.

Terwijl de rest van de grid op diverse manieren geniet van de laatste vrije dagen, kiest de meest ervaren coureur van het veld voor een ritje in zijn eigen creatie. Zo nam Lewis Hamilton onlangs Kylie Jenner mee voor een rit over een onverharde baan, vroeg George Russell zijn partner Carmen Mundt ten huwelijk en werd Charles Leclerc met zijn vrouw Alexandra Saint Mleux op een jacht gezien. Voor de Spanjaard vormt de rit in het prinsdom een welkome afleiding van het huidige Formule 1-seizoen, waarin zijn werkgever momenteel met slechts één punt op de tiende plaats in het constructeurskampioenschap bungelt.

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Aston Martin Valiant draagt de stempel

De bolide waarin de tweevoudig wereldkampioen werd gefilmd, is niet zomaar een auto uit de fabriek in Silverstone. De Valiant is een supergelimiteerde editie die in opdracht van de coureur zelf is gebouwd. De routinier werkte nauw samen met het team van Aston Martin om het ontwerp en de technische specificaties te bepalen. Onder de motorkap ligt een 5,2-liter V12-motor met dubbele turbo, goed voor 735 pk. Het model werd in juni 2024 officieel onthuld en maakte een maand later zijn publieke debuut tijdens het Goodwood Festival of Speed. Er worden slechts 38 exemplaren geproduceerd, waarbij het eerste model van de band direct aan de initiatiefnemer is geleverd.

Teamgenoot eveneens in een exclusieve bolide gespot

Niet alleen de enige puntenpakker van Aston Martin dit seizoen vermaakt zich met peperdure straatauto's in de dwergstaat. Ook teamgenoot Lance Stroll is in Monaco vastgelegd terwijl hij rondreed in een uiterst exclusieve Aston Martin DBR22. Beide wagens vertegenwoordigen een waarde van om en nabij de 2,5 tot 3 miljoen pond. Na dit weekend moeten beide heren de focus weer verleggen naar het circuit, aangezien de Dutch Grand Prix in Zandvoort op het programma staat. Daar hoopt de renstal een belangrijke motor-upgrade van leverancier Honda te introduceren om het forse vermogenstekort ten opzichte van de concurrentie aan te pakken. Rond datzelfde raceweekend wordt tevens verwacht dat de Spaanse stercoureur duidelijkheid verschaft over zijn aflopende contract.

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