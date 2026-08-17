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Kelly Piquet

Kelly Piquet geniet van vakantie op Sardinië en deelt online update

Kelly Piquet — Foto: © Kelly Piquet

Kelly Piquet geniet van vakantie op Sardinië en deelt online update

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Kelly Piquet heeft tijdens de huidige zomerstop van de Formule 1 in 2026 de aandacht getrokken met een reeks nieuwe vakantiefoto's vanaf het Italiaanse eiland Sardinië. De beelden, die zijn vastgelegd aan boord van het jacht van Max Verstappen, konden rekenen op ruim honderdduizend likes en honderden reacties van diverse bekenden uit de sport- en modewereld. 

De viervoudig wereldkampioen en zijn partner genieten momenteel van hun rustperiode in aanloop naar de eerste vrije trainingen voor de Dutch Grand Prix in Zandvoort op 21 augustus 2026. Na een eerder verblijf in het Portugese Comporta, vloog de Red Bull-coureur begin augustus met zijn privéjet naar Olbia. Sindsdien verblijft het gezin op de 33 meter lange 'Unleash the Lion' voor de kust van Sardinië.

Bekende reacties

Onder de bijna vierhonderd reacties op de carrouselpost bevonden zich berichten van verschillende prominente namen uit de directe omgeving van het koppel. Zo lieten onder meer Mikky Kiemeney-de Jong, de partner van voetballer Frenkie de Jong, en Victoria Verstappen hun waardering blijken met likes en reacties onder de beelden. Ook Modern Family-superster Sofia Vergara kwam even langs in de comments om een reactie af te geven aan de Braziliaanse. Lang zal ze niet meer kunnen genieten van de vakantie met vriendlief Verstappen: over enkele dagen wordt hij in Zandvoort verwacht voor zijn allerlaatste thuisrace.

Brian Van Hinthum
Geschreven door
Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever
Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden.
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