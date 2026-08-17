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Max Verstappen, Fan, Red Bull, 2026

VIDEO: Red Bull komt met speciale ‘oranje’ actie voor Zandvoort | GPFans News

VIDEO: Red Bull komt met speciale ‘oranje’ actie voor Zandvoort | GPFans News

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Red Bull komt met speciale ‘oranje’ actie in aanloop naar Dutch Grand Prix. Het team deelde via sociale media beelden van de nieuwe racepakken, die specifiek voor het raceweekend in Zandvoort zijn ontworpen.

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