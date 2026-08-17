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Mekies, RB22, socials

Mekies maakt zich geen zorgen om 2027: "Vrij gelijke kansen"

Mekies, RB22, socials — Foto: © IMAGO

Mekies maakt zich geen zorgen om 2027: "Vrij gelijke kansen"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Laurent Mekies denkt dat zijn renstal volgend jaar niet met een achterstand ten opzichte van directe concurrenten als Mercedes, McLaren en Ferrari begint. De voorman van de formatie uit Faenza stelt dat de topteams in het komende seizoen gelijke kansen zullen hebben om hun bolides verder te ontwikkelen.

Ondanks de huidige krachtsverhoudingen op de grid maakt Mekies zich geen zorgen over de nabije toekomst van zijn team, Red Bull Racing. "Ik denk niet dat we volgend jaar met een nadeel ingaan ten opzichte van Mercedes, McLaren of Ferrari", stelt de leidsman over de ambities voor het seizoen van 2027. Hij benadrukt dat de strijd in de voorhoede volledig open zal zijn door de stabiliteit in de technische kaders. "Het betekent niet dat wij het zullen zijn, of zij, of wat dan ook. Het betekent dat je vier topteams zult hebben die een vrij gelijke kans hebben om hun auto te ontwikkelen om mee te strijden", aldus Mekies over de verwachte hiërarchie in de koningsklasse.

Focus op de lange termijn

Hoewel de focus in de uitspraken op de korte termijn ligt, kijkt de leiding van Red Bull ook al nadrukkelijk verder vooruit naar de ingrijpende reglementswijzigingen. Eerder liet Mekies al weten dat de aandacht na de zomerstop van 2026 grotendeels verschuift naar de voorbereidingen op het volgende racejaar. In 2026 zijn er al belangrijke technische updates en infrastructurele wijzigingen aangekondigd. De huidige motorreglementen schrijven een vermogensverdeling voor van zestig procent verbrandingsmotor en veertig procent elektrisch vermogen. De renstal hoopt met de nauwe samenwerking binnen het Red Bull Ford Powertrains-project op termijn een significante sprong voorwaarts te maken.

Huidige hiërarchie

Tot die tijd moet Red Bull afrekenen met een uiterst sterke concurrentie in de top van het veld. Mercedes domineert momenteel de sport in 2026, mede dankzij de indrukwekkende overwinningen van WK-leider Kimi Antonelli en zijn teamgenoot George Russell. Ferrari volgt onder leiding van de teamleiding als meest constante uitdager op de tweede plaats, terwijl McLaren met coureurs zoals Lando Norris de derde positie in handen heeft. Pas daarachter wordt dit jaar Red Bull in de tussenstand gevonden, met een ruime achterstand op de top drie en een grote voorsprong op het middenveld.

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