Ralf Schumacher denkt dat Max Verstappen voor een lastig dilemma over zijn toekomst in de sport staat. De analist van Sky Sports Deutschland stelt dat de relatie tussen de coureur en Red Bull Racing scheuren vertoont en dat de aanhoudende onzekerheid zijn tol eist.

Hoewel de Nederlander nog een contract heeft tot en met het einde van 2028, zorgt een prestatieclausule ervoor dat hij mogelijk eerder kan vertrekken. Omdat de Nederlander tijdens de huidige zomerstop op de zesde plaats in het kampioenschap staat, is deze ontsnappingsroute geactiveerd. Dat heeft alles te maken met de tegenvallende prestaties van de RB22 onder de nieuwe motorreglementen, waarbij de Oostenrijkse renstal worstelt met de balans tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen.

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'Iets is gebroken'

Schumacher benadrukt dat de situatie bij het team verre van ideaal is. "Iets is gebroken tussen Verstappen en Red Bull", stelt de Duitser. Hij wijst daarbij op de teleurstellende bolide en de recente technische herstructurering. "De voortdurende discussie over zijn toekomst wordt op den duur ook vermoeiend voor het team. Het team heeft ook niet geleverd. De auto was vooral aan het begin van het seizoen erg slecht, hoewel de update wel enigszins hielp. Maar de auto is erg moeilijk te besturen", aldus Schumacher. De analist ziet dat de Limburger twijfelt over het langetermijnproject, ondanks een nieuw contractvoorstel. "Aan de ene kant voelt Max zich op zijn gemak bij Red Bull. Maar aan de andere kant is er McLaren, waar Lando Norris met zijn auto kan winnen", legt Schumacher uit. Hij denkt dat de Red Bull-rijder de situatie bij de concurrentie nauwlettend in de gaten houdt. "Max gaat er ongetwijfeld vanuit dat hij daar zelf nog beter zou zijn. De vraag is of Max het vertrouwen is verloren dat Red Bull de zaken nog kan omdraaien, of dat deze herstructurering simpelweg te lang voor hem duurt", vervolgt de ex-coureur.

Sainz

De uiteindelijke beslissing van Verstappen zal grote gevolgen hebben voor de rest van de Formule 1-grid. Schumacher illustreert dit door de complexe marktdynamiek rondom Carlos Sainz aan te halen, die inmiddels als coureur voor Williams uitkomt. De analist speculeerde over de invloed van de onrust op de eerdere keuzes van andere rijders. "Ik ben benieuwd naar Sainz", vertelde Schumacher. "Hij lijkt een aanbod van Williams te hebben afgeslagen. Heeft dat er iets mee te maken dat Max Verstappen mogelijk bij Red Bull vertrekt? Oscar Piastri heeft wat van zijn status verloren. Of gaat Sainz misschien naar Audi?" illustreert hij de kettingreactie. Ook over de huidige werkgever van de Spanjaard is Schumacher kritisch. "Dingen zijn onrustig bij Williams. Het team heeft een enorme fout gemaakt met de auto. James Vowles heeft de zaken blijkbaar ook niet goed genoeg georganiseerd, nu hij en zijn team voor het eerst onder de nieuwe reglementen een auto vanaf nul konden bouwen. Daar is waarschijnlijk ook veel frictie", besluit hij.

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