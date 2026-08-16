Jan Lammers blikt vooruit op 'knalfeest' in Zandvoort: 'Dit moet maximaal indruk maken'
Jan Lammers blikt vooruit op 'knalfeest' in Zandvoort: 'Dit moet maximaal indruk maken'Maak ons je Google-favoriet
Jan Lammers, de sportief directeur van de Dutch Grand Prix, belooft dat het naderende afscheid van de Formule 1 in Zandvoort een spectaculair evenement te worden. De zeventigjarige oud-coureur voorspelt dat de allerlaatste editie komend weekend een bijzondere lading krijgt en dat de coureurs tot het uiterste zullen gaan.
Dat laat de Zandvoorter weten in gesprek met Sportnieuws.nl. Na vijf succesvolle edities verdwijnt de badplaats na dit seizoen definitief van de kalender. Voor de tienduizenden toeschouwers moet de race van komende zondag dan ook een absoluut hoogtepunt worden. "Ik denk dat iedereen all-in gaat en dat het maximaal indruk zal maken", stelt Lammers. "Voor veel fans is dit echt een bucketlistevenement, zij gaan het optimaal beleven. Ik verwacht een knalfeest."
Stressvol sprintweekend
De druk op de teams ligt dit weekend extra hoog, aangezien Circuit Zandvoort voor het eerst in de geschiedenis een sprintrace organiseert. Dat betekent dat de kwalificatie voor de hoofdrace al op vrijdagmiddag wordt verreden, gevolgd door de kortere race op zaterdag. Volgens Lammers zorgt deze opzet voor de nodige uitdagingen. "Voornamelijk voor de organisatie van de raceteams, de rijders en de engineers is dat best stressvol. Dus die competitie gaan wij wel zien", legt hij uit. "Die eerste sessie op vrijdag, is meteen de laatste voor de kwalificatie op vrijdagmiddag. Dan is er nog een vrije training waar ze op adem kunnen komen, maar dan volgt direct de sprintrace. Er moet heel hard gewerkt worden." De sportief directeur hoopt dan ook op een intense strijd op de baan. "Die competitiespanning en die beladen sfeer die je meestal bij Championship of WK finales ziet, die zal je die dagen ook zien."
Winst Verstappen
Ondanks het moeizame jaar van Red Bull Racing, hoopt Lammers op een ultiem succes voor Max Verstappen voor zijn thuispubliek. Verstappen wist vier van de voorgaande vijf races in Zandvoort op zijn naam te schrijven. "Als hij hier de laatste race weet te winnen. Dan heeft hij vijf van de zes edities achter zijn naam staan. Dat klinkt te mooi om waar te zijn, maar een Nederlandse Grand Prix die hier terug zou komen, klonk op enig moment ook te mooi om waar te zijn", stelt Lammers. Gevraagd naar zijn mooiste herinnering aan de afgelopen jaren, kiest de sportief directeur toch voor het allereerste begin. "Ik blijf bij die eerste. Dat je op vrijdagochtend na 36 jaar al die auto's voor het eerst de baan op zag rijden... dat blijf ik een iconisch moment vinden. En als je dan terugkijkt en Max vier van de vijf evenementen gewonnen heeft."
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