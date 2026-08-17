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Zandvoort 2024

Drukte in Zandvoort vermijden? Dit zijn de beste momenten om te reizen

Zandvoort 2024 — Foto: © IMAGO

Drukte in Zandvoort vermijden? Dit zijn de beste momenten om te reizen

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Racefans die dit weekend afreizen naar de Dutch Grand Prix doen er goed aan om hun wekker vroeg te zetten. Om de grote drukte bij Circuit Zandvoort voor te zijn, wordt geadviseerd om voor 09.00 uur 's ochtends bij het evenemententerrein aan te komen. 

Bezoekers die later vertrekken, komen in de piekuren terecht, al is de doorstroom na 13.00 uur in de middag weer rustiger. Het terrein in de badplaats opent elke dag al om 07.00 uur. Tussen 10.00 en 12.00 uur wordt de absolute piek qua inloop verwacht bij de ingangen van het circuit. In deze uren is de wachttijd aanzienlijk en is het zeer druk in het openbaar vervoer. De organisatie waarschuwt specifiek voor de zaterdagochtend. Vanwege de allereerste sprint op Nederlandse bodem wordt er op die dag extra drukte verwacht rondom de poorten. Omdat Zandvoort en de omliggende gemeenten tijdens het raceweekend volledig zijn afgesloten voor auto's en motoren, zijn de duizenden fans per dag aangewezen op het openbaar vervoer, de fiets of speciale pendeldiensten.

Wachttijden terug

Niet alleen de heenreis vereist de nodige planning, ook het vertrek na afloop van de baansessies kan voor oponthoud zorgen. Wie direct na het vallen van de vlag tussen 17.00 en 20.00 uur het circuit wil verlaten, moet rekening houden met een zeer drukke uitstroom. De wachttijden bij de treinen kunnen in dit tijdvak oplopen tot maar liefst twee uur. Pas na 21.30 uur is de ergste drukte bij de uitgang verdwenen en is er weer meer ruimte in het reguliere openbaar vervoer.

Alternatieven

Om de lange rijen bij de treinstations te ontlopen, raadt de organisatie aan om alternatieve vervoersmiddelen te overwegen. Zo wordt de Dutch Grand Prix Shuttle aangedragen als optie, waarbij fans een vaste aankomst- en vertrektijd kunnen vastleggen. Ook het Park + Bike-concept wordt geadviseerd voor racefans die niets van het programma rondom Max Verstappen en zijn concurrenten willen missen, maar niet in de massa willen stranden.

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