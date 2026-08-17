Drukte in Zandvoort vermijden? Dit zijn de beste momenten om te reizen
Drukte in Zandvoort vermijden? Dit zijn de beste momenten om te reizenMaak ons je Google-favoriet
Racefans die dit weekend afreizen naar de Dutch Grand Prix doen er goed aan om hun wekker vroeg te zetten. Om de grote drukte bij Circuit Zandvoort voor te zijn, wordt geadviseerd om voor 09.00 uur 's ochtends bij het evenemententerrein aan te komen.
Bezoekers die later vertrekken, komen in de piekuren terecht, al is de doorstroom na 13.00 uur in de middag weer rustiger. Het terrein in de badplaats opent elke dag al om 07.00 uur. Tussen 10.00 en 12.00 uur wordt de absolute piek qua inloop verwacht bij de ingangen van het circuit. In deze uren is de wachttijd aanzienlijk en is het zeer druk in het openbaar vervoer. De organisatie waarschuwt specifiek voor de zaterdagochtend. Vanwege de allereerste sprint op Nederlandse bodem wordt er op die dag extra drukte verwacht rondom de poorten. Omdat Zandvoort en de omliggende gemeenten tijdens het raceweekend volledig zijn afgesloten voor auto's en motoren, zijn de duizenden fans per dag aangewezen op het openbaar vervoer, de fiets of speciale pendeldiensten.
Wachttijden terug
Niet alleen de heenreis vereist de nodige planning, ook het vertrek na afloop van de baansessies kan voor oponthoud zorgen. Wie direct na het vallen van de vlag tussen 17.00 en 20.00 uur het circuit wil verlaten, moet rekening houden met een zeer drukke uitstroom. De wachttijden bij de treinen kunnen in dit tijdvak oplopen tot maar liefst twee uur. Pas na 21.30 uur is de ergste drukte bij de uitgang verdwenen en is er weer meer ruimte in het reguliere openbaar vervoer.
Alternatieven
Om de lange rijen bij de treinstations te ontlopen, raadt de organisatie aan om alternatieve vervoersmiddelen te overwegen. Zo wordt de Dutch Grand Prix Shuttle aangedragen als optie, waarbij fans een vaste aankomst- en vertrektijd kunnen vastleggen. Ook het Park + Bike-concept wordt geadviseerd voor racefans die niets van het programma rondom Max Verstappen en zijn concurrenten willen missen, maar niet in de massa willen stranden.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen onthult speciale helm voor laatste editie Dutch GP: 'Dankjewel Zandvoort!'
- 14 augustus 2026 10:26
- 7
Jan Lammers blikt vooruit op 'knalfeest' in Zandvoort: 'Dit moet maximaal indruk maken'
- Gisteren 17:32
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special
Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie
Net binnen
Grote getalen buitenlandse promotors én bezoekers aanwezig voor laatste Dutch GP
- 59 minuten geleden
Drukte in Zandvoort vermijden? Dit zijn de beste momenten om te reizen
- 2 uur geleden
Fernando Alonso trekt alle aandacht in Monaco met gloednieuwe miljoenenbolide
- 3 uur geleden
Ziggo vervangt RTL Duitsland door Oostenrijkse variant vanwege Formule 1-rechten
- Vandaag 16:00
- 6
Domenicali hint op terugkeer F1 naar Afrika: 'Onderhandelingen lopen erg goed'
- Vandaag 14:52
Zijn er nog kaarten beschikbaar voor de allerlaatste Dutch Grand Prix?
- Vandaag 13:45
Veel gelezen
Oorlog dreigt op Nürburgring: nieuw kampioenschap zorgt direct voor ruzie
- 28 juli
BILD: 'Red Bull heeft Verstappen nieuw contract aangeboden tot en met 2029'
- 28 juli
Familie Verstappen enorm trots na prachtige GT3-zege: "Geweldig gedaan allemaal"
- 2 augustus
Piquet deelt vakantiekiekjes met Verstappen en dochter Lily
- 9 augustus
Verstappen en Piquet genieten van zomerzon tijdens F1-stop
- 12 augustus
Verstappen geniet van zomerstop en duikt op in vakantiekiekjes van collega
- 11 augustus