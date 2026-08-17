Stefano Domenicali stelt dat de onderhandelingen over een terugkeer van de sport naar het Afrikaanse continent zeer voorspoedig verlopenh. De 61-jarige Italiaan stelt dat er volop wordt gewerkt aan een race in Afrika, een wens die ook nadrukkelijk leeft bij Ferrari-coureur Lewis Hamilton.

De koningsklasse van de autosport heeft sinds de Grand Prix van Zuid-Afrika in 1993 op Kyalami niet meer op Afrikaanse bodem geracet. Met uitzondering van Antarctica is het momenteel het enige continent zonder plek op de kalender. Hamilton heeft eerder al aangegeven dat hij zijn carrière in de Formule 1 wil voortzetten totdat er een evenement in Afrika wordt gehouden. De zevenvoudig wereldkampioen benadrukt daarbij regelmatig zijn persoonlijke band met het continent.

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Vergevorderde plannen

Domenicali bevestigt nu in gesprek met diverse media dat de gesprekken de goede kant op gaan. "Ik denk dat ik wel kan zeggen dat de onderhandelingen in Afrika zeer goed verlopen". Hoewel een terugkeer niet voor 2028 of 2029 wordt verwacht, zijn er meerdere serieuze kandidaten. Naast het Zuid-Afrikaanse Kyalami, dat goedkeuring heeft voor de benodigde upgrades naar een FIA Grade 1-licentie, heeft ook Rwanda zich nadrukkelijk gemeld. Dat land werkt aan een nieuw circuit nabij Kigali met een geschatte investeringswaarde van 1,2 miljard dollar. Ook Marokko wordt genoemd als mogelijke optie.

Interesse uit andere werelddelen

Naast Afrika kijkt de FOM ook naar andere markten om de kalender in de toekomst verder vorm te geven, waarbij de huidige limiet van 24 races gehandhaafd blijft. "Volgend jaar zijn we weer terug in Portugal, weer terug in Turkije, en we voeren andere gesprekken met landen in Zuid-Amerika; we hebben gesprekken in het Verre Oosten", aldus Domenicali. Er is onder meer contact met Argentinië, Thailand en Zuid-Korea voor een mogelijke toevoeging in de komende jaren. Toch wil de leiding van de sport niet overal direct op ingaan, zeker niet in landen waar al geracet wordt. Domenicali benadrukt dat strategische keuzes noodzakelijk zijn. "Eén ding dat ik jullie kan vertellen is dat we meer verzoeken hebben voor een tweede race in China en Japan, maar voorlopig willen we bij één race in China blijven omdat we de markt steviger moeten consolideren voordat we aan andere opties daar denken."

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