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Zandvoort

Zijn er nog kaarten beschikbaar voor de allerlaatste Dutch Grand Prix?

Zandvoort — Foto: © IMAGO

Zijn er nog kaarten beschikbaar voor de allerlaatste Dutch Grand Prix?

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Fans die dit weekend nog last-minute naar de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort willen, moeten snel handelen. De reguliere weekendkaarten voor de zaterdag en de zondag zijn via de officiële kanalen inmiddels volledig uitverkocht. Toch zijn er voor de snelle beslissers nog enkele ontsnappingsroutes om de voorlopig allerlaatste editie van het evenement in de Noord-Hollandse duinen bij te wonen.

Wie het raceweekend wil aftrappen, kan nog terecht op de vrijdag. De organisatie heeft nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar voor deze zogeheten 'Super Friday'. Deze dag is dit jaar extra beladen, omdat de coureurs in de middag direct aan de bak moeten voor de allereerste sprintkwalificatie in Zandvoort. Voor de toeschouwers die het hele weekend in luxe willen doorbrengen, is er nog een gelimiteerde oplage aan GOLD+-tickets beschikbaar. Deze exclusieve kaarten bieden naast een plek op de Gold-tribune ook toegang tot een speciaal deck met een open bar en entertainment.

Officieel doorverkoopplatform biedt laatste kans

Voor de uitverkochte zaterdag en zondag worden raceliefhebbers nadrukkelijk doorverwezen naar het officiële MyDGP resell platform. Dit is de enige door de promotor erkende en veilige manier om nog tickets over te nemen van andere supporters. Via deze digitale omgeving worden kaarten uitsluitend voor de originele aankoopprijs aangeboden, al betalen zowel de koper als de verkoper wel vijftien euro aan administratiekosten. De spoeling is in de aanloop naar het raceweekend echter dun: momenteel worden er via dit platform nog slechts vier kaarten voor de zaterdag en eenentwintig stuks voor de zondag aangeboden. Voor de vrijdag staan er nog ruim honderd tickets in de virtuele etalage.

Bijzonder weekend

Het belooft een bijzonder weekend te worden, aangezien de Nederlandse promotor heeft besloten het aflopende contract met de Formule 1 niet te verlengen. De stijgende organisatiekosten en een btw-verhoging op tickets maakten de financiële risico's voor de private organisatie te groot. De initiatiefnemers kijken dan ook met een nostalgische blik naar de komende dagen. "De Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix nadert haar laatste ronde", zo klinkt het vanuit de organisatie. "Vijf jaar lang kleurde de ‘sea of orange’ op Circuit Zandvoort en maakten we samen herinneringen die ver voorbij de duinen klonken". Het afscheidsweekend gaat aanstaande vrijdag om half één van start met de eerste vrije training. Een dag later staat om twaalf uur 's middags de allereerste F1 Sprint op Zandvoortse bodem op het programma, een race over vierentwintig ronden zonder verplichte pitstops. De traditionele hoofdrace, die het definitieve slotstuk van de Dutch Grand Prix vormt, begint zondagmiddag om drie uur.

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