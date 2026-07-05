FIA reageert: hierom ging de safety car niet naar binnen op Silverstone
FIA reageert: hierom ging de safety car niet naar binnen op SilverstoneMaak ons je Google-favoriet
De FIA heeft een softwarefout aangewezen als de directe oorzaak van de verwarrende slotfase tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. De race op Silverstone eindigde achter de safety car, nadat Max Verstappen vier ronden voor het einde in de grindbak belandde. Charles Leclerc schreef de overwinning op zijn naam in een wedstrijd die voor de toeschouwers op een grote teleurstelling uitliep.
De neutralisatie werd in gang gezet toen Verstappen, die een moeizaam seizoen doormaakt en momenteel zevende staat in het kampioenschap, bij de Stowe-bocht van de baan spinde. Tijdens de voorlaatste ronde gaf de wedstrijdleiding aan dat de race herstart zou worden. De safety car dook echter niet de pitstraat in en begon de laatste ronde aan de leiding van het veld. Dit zorgde ervoor dat de race niet meer werd vrijgegeven, tot onvrede van het aanwezige publiek.
FIA wijst naar fout in de berichtgeving
Volgens de autosportbond zijn de reglementen rondom de herstart correct nageleefd en lag de fout puur bij de communicatie. "De regelgeving voor de safety car-periode, artikel B5. 13.5, stelt dat er één ronde voltooid moet worden na de unlapping-procedure", zo liet de bond in een verklaring weten. "Dit proces is gevolgd door de wedstrijdleiding. De melding 'Safety Car In This Lap' werd ten onrechte weergegeven door een softwarefout", zo luidt het "excuus" van de motorsportfederatie.
Abu Dhabi
De strikte naleving van deze procedure is een direct gevolg van de veelbesproken seizoensontknoping in 2021. Na de Grand Prix van Abu Dhabi heeft de FIA de regels rondom herstarts en gelapte auto's destijds volledig op de schop gegooid. Voormalig racedirecteur Michael Masi maakte toen een loopje met de reglementen door een gehaaste herstart te organiseren in de laatste ronde, waarbij slechts een deel van de gelapte auto's de leider was gepasseerd. Bovendien gebeurde dit een ronde eerder dan de regels voorschreven, wat de Australiër uiteindelijk zijn baan kostte. Door het uitblijven van een herstart in Groot-Brittannië kon Ferrari-coureur Leclerc de zege veiligstellen. Voor kampioenschapsleider Kimi Antonelli liep het weekend uit op een drama, nadat het noodlot voor de Mercedes-rijder toesloeg tijdens de race. Ook voor de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing betekende de uitvalbeurt een nieuwe domper in een jaar waarin zijn RB22 vaker kampt met technische problemen.
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