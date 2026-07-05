De Grand Prix van Groot-Brittannië werd zondag een heerlijke race met constante plottwists, uitvallers, tranen en vreugde. Na afloop van de achtbaan aan emoties heeft het internet natuurlijk een hoop te zeggen over wat er daarvoor allemaal gebeurd was in Silverstone.

Hoewel de race even de tijd nodig had om los te komen, ging het aan het einde van de Grand Prix volledig los. Kimi Antonelli leek op weg om de zege van Charles Leclerc af te snoepen, totdat het noodlot toesloeg en zijn Mercedes weer in de problemen kwam. Hij kwam als P9 over de streep maar door een overtreding met de track limits eindigt hij ver buiten de punten. Later was daar ook Max Verstappen die plotseling in de grindbak stond en zijn P3 in rook zag opgaan. Leclerc won de race, maar ook het einde van de race was rommelig. Het leek erop dat we nog een laatste rondje konden rijden, maar plotseling reed de safety car toch door en hadden we een flinke anticlimax te pakken. Met name dat laatste stukje is iets waar veel mensen zich achteraf over opwinden. Genoeg om na te bespreken, dus.

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Ending under the safety car, so boring. The FIA have killed this race and this sport. Absolute disgrace. — CarefreeDaily. ? (@CarefreeDailyFC) July 5, 2026

Absolute corruption changing their minds about bringing the safety car in.



We tune in to watch racing. Not for cars to cross a line at 40mph to guarantee Russell stays in 2nd place. Joke. — Le Ant✌??‍⬛ (@a1973safc) July 5, 2026

The worst end to a formula finish in my life time !



Fuck you Ferrari for fucking up lewis Hamilton race !!



God someone needs to get sacked !!! — Dave James (@krackville) July 5, 2026

Not taking safety car out because it gives their golden boy Russell few extra points against Antonelli. — Bench Warmer (@SirBenchWarmer) July 5, 2026

ABSOLUTE DISASTER EVERYTHING FOR RUSSEL WHAT IS THIS SCAM? — FairyQueen (@Fairyqueenhihi) July 5, 2026

Even as a Ferrari fan, this is becoming more unwatchable by the week — Tim Hite (@TimHite) July 5, 2026

This was the biggest bullshit I've seen in F1 since 2021. This new shitty management is ruining the sport. I'm not watching this garbage anymore. It's over! You are a disease, you pieces of trash! — Anderson Parker (@AndersonParkker) July 5, 2026

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