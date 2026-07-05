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silverstone

Het internet reageert op controversieel einde in Silverstone: "Wat een oplichterij"

silverstone — Foto: © IMAGO
6 reacties

Het internet reageert op controversieel einde in Silverstone: "Wat een oplichterij"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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De Grand Prix van Groot-Brittannië werd zondag een heerlijke race met constante plottwists, uitvallers, tranen en vreugde. Na afloop van de achtbaan aan emoties heeft het internet natuurlijk een hoop te zeggen over wat er daarvoor allemaal gebeurd was in Silverstone.

Hoewel de race even de tijd nodig had om los te komen, ging het aan het einde van de Grand Prix volledig los. Kimi Antonelli leek op weg om de zege van Charles Leclerc af te snoepen, totdat het noodlot toesloeg en zijn Mercedes weer in de problemen kwam. Hij kwam als P9 over de streep maar door een overtreding met de track limits eindigt hij ver buiten de punten. Later was daar ook Max Verstappen die plotseling in de grindbak stond en zijn P3 in rook zag opgaan. Leclerc won de race, maar ook het einde van de race was rommelig. Het leek erop dat we nog een laatste rondje konden rijden, maar plotseling reed de safety car toch door en hadden we een flinke anticlimax te pakken. Met name dat laatste stukje is iets waar veel mensen zich achteraf over opwinden. Genoeg om na te bespreken, dus.

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