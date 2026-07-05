Verstappen crasht in slotfase en verliest podium, Leclerc pakt zege in Silverstone

Charles Leclerc heeft zijn eerste zege van het jaar te pakken door te winnen in Silverstone. George Russell is misschien op P2 wel de morele winnaar, omdat teamgenoot en klassementsleider Kimi Antonelli buiten de top tien finisht en Lewis Hamilton pakt het laatste podiumplekje. Max Verstappen lag lange tijd op P3, maar knalde in de slotfase van de baan in Stowe en moest daar zijn race staken.

De Grand Prix van Groot-Brittannië werd gestart onder aangename omstandigheden. Er waren weliswaar wat wolken te zien, maar met een temperatuur van 24,4 graden Celsius was het prima vertoeven. De baan was opgewarmd tot 41,5 graden Celsius en de luchtvochtigheid bedroeg 51 procent. De kans op een regenbui werd door de FIA van tevoren geschat op nul procent.

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Antonelli verliest koppositie bij start, Leclerc pakt leiding over

Het hele veld vertrok zondagmiddag om 16:00 uur op de mediumbanden en voor Alonso werd het nog even spannend in de opwarmronde. De Spanjaard viel namelijk stil in Becketts en reed direct door naar de pitstraat. Toen de startlichten uiteindelijk doofden, was het Kimi Antonelli met een dramatische start die gelijk terugviel naar P3 en Leclerc en Hamilton schoten er direct langs. Verstappen kwam ook prima weg en zat op P6, direct achter teamgenoot Hadjar. Ook Piastri kwam niet ongeschonden uit de start; zo meldde hij dat hij schade had opgelopen bij de start en de Australiër viel direct zes plekken terug en reed richting de pitstraat om een nieuwe voorvleugel te halen. Als 21e reed de McLaren-coureur weer de pitstraat uit. Albon had het daarnaast aan de stok met Bearman, waarbij de Williams-coureur uiteindelijk een straf van tien seconden kreeg. Ook Hamilton kreeg uiteindelijk een straf voor een valse start, die bedroeg vijf seconden.

? Lewis Hamilton has been given a five-second penalty for a false start



Here's the moment ?#F1 #BritishGP pic.twitter.com/2aI6Hvoc5C — Formula 1 (@F1) July 5, 2026

Antonelli pakt P2 terug

Vanaf ronde tien meldde Russell problemen aan zijn versnellingsbak, alhoewel Mercedes die problemen niet zag. Verstappen was ondertussen het gat naar de Engelsman aan het dichten en zat er nog maar 1,2 seconden achter, maar dat gat werd uiteindelijk alleen maar groter. De Nederlander kende in die fase nog geen druk van achteren, want Hadjar lag op 2,5 seconden en kon de tijden van zijn teamgenoot niet volgen. Vooraan was het Antonelli die binnen enkele tienden van Hamilton lag en uiteindelijk de zevenvoudig wereldkampioen voor Copse Corner wist te passeren en op P2 kwam te liggen, op zo’n 3,9 seconden van koploper Leclerc.

Verstappen (P5) jaagt op Russell (P4)

Verstappen meldde in ronde 13 dat hij totaal niet tevreden was over het terugschakelen van de RB22. Ondanks die klachten wist hij wel het gat richting Russell te dichten; dat ging van 1,2 seconden naar 0,8 seconden. Daarachter was het Hadjar die de hete adem van Norris ging voelen, die ook al binnen één seconde van de Fransman lag. In ronde zeventien begon Verstappen vanaf Luffield al andere lijnen te rijden en op weg naar Copse zette de Nederlander zijn RB22 ernaast en ging hij als eerste de bocht in, maar Russell had op Hamilton Straight het elektrische vermogen gebruikt en kwam er weer naast. Verstappen sneed alsnog voorlangs en dook toen direct de pitstraat in en kwam als zevende weer de baan op met harde banden.

Verstappen gets past Russell at Copse



But no sooner has he passed Verstappen takes his first pit stop and bolts on hard tyres #F1 #BritishGP | LAP 17 & 18/52 pic.twitter.com/DSK4Ko2YQh — Formula 1 (@F1) July 5, 2026

Verstappen virtueel op P3

Door de relatief vroege pitstop van Verstappen voerde de Nederlander een undercut op Russell uit. De Engelsman kon namelijk niet de tijden rijden van de Nederlander die op P6 reed, maar zag hem wel dichterbij komen. Ook Hamilton, die op P3 reed, zou er bij een pitstop achter komen; de Engelsman moest namelijk nog altijd zijn vijfseconden-straf inlossen. Er kwam echter een kortstondige Virtual Safety Car omdat er een paraplu op de baan was gevlogen. Die VSC duurde overigens niet langer dan één minuut. Antonelli was ondertussen gestaag het gat richting Leclerc aan het dichten, dat ging in een paar ronde van vijf seconden naar 2,9 seconden in ronde 23.

Gevecht vooraan

Koploper Leclerc koos in ronde 26 voor nieuw rubber. De Monegask ging ook over op de harde banden, terwijl Antonelli ervoor koos om door te rijden. Antonelli probeerde die ronden te gebruiken om de overcut te laten werken, maar Verstappen liet eerder al zien dat het tempo op nieuwe banden aanzienlijk hoger lag. Ondertussen kreeg Hamilton op P6 te horen dat hij nog knokte voor een podiumplek, want Verstappen lag slechts enkele seconden voor hem. Wel moest de zevenvoudig kampioen nog eerst Russell voorbij, maar ook die was het gat richting Verstappen snel aan het dichten.

'Jojo'-gevecht tussen Hamilton, Russell en Verstappen

In ronde 29 waren Russell en Hamilton aangesloten bij Verstappen en de vraag was niet of het duo eraan voorbijging, maar waar en wanneer. Hamilton deed een echte do-or-die, want aan de buitenkant van Copse Corner ging de Ferrari-coureur zijn landgenoot voorbij, die vervolgens er weer naast ging hangen in Maggots en Becketts. Aan het einde van dat rechte stuk had Russell echter weer zijn plek terugveroverd. Verstappen was ondertussen weer een seconde weggelopen, maar zag Russell uiteindelijk ook naderen. Die kreeg te horen dat hij een leeglopende rechterachterband had, maar Russell zelf merkte daar niets van, zo verklaarde hij op de boordradio: “Wat, ik?!” Een ronde later kwam Russell alsnog naar binnen, maar zat Hamilton weer direct in de nek van de Nederlander.

Hulkenberg stops at the side of the track



⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️#F1 #BritishGP | LAP 39/52 pic.twitter.com/5r1LKvjhT8 — Formula 1 (@F1) July 5, 2026

Antonelli had ondertussen ook zijn pitstop gehad en kwam als tweede weer de baan op, zeven seconden achter koploper Leclerc. Verstappen wist uiteindelijk Hamilton niet achter zich te houden en in ronde 38 zette de Engelsman zijn SF-26 naast de RB22 van de Nederlander in Luffield, terwijl Hülkenberg stilviel. Verstappen sloeg direct in de VSC toe en haalde een vers setje mediums op en Norris klapte gelijk mee, net als Hadjar, waarbij de pitstop bijna tien seconden duurde.

Antonelli gaat stuk, Verstappen mag op nieuwe banden pushen

Met nog tien ronden te gaan kwam daar het paniekerige bericht van Antonelli: “Er is iets kapot in de auto.” De klassementsleider reed daarna direct de pitstraat in en kreeg een nieuwe voorvleugel. Achter zijn teamgenoot op P5 kwam hij weer de baan op en daarmee was de druk op Leclerc weer verdwenen. Het probleem was voor Antonelli niet opgelost, want hij schoot door in Luffield en werd ingehaald door Norris. Even later bleek het te gaan om het windscherm van de linkervoorband, waarbij Antonelli aangaf dat hij nog wel kon doorrijden. Toch moest hij op aanraden van “Bono” echt zijn wagen parkeren in ronde 44, waarna het team een poging ging doen om het probleem op te lossen. Als tiende werd de Italiaan weer de baan opgestuurd, maar het was tevergeefs.

Verstappen rijdt grindbak in, Leclerc pakt overwinning

In de slotfase leek het veld zich te settelen, waarbij Leclerc op de overwinning afging. Hamilton zou de tweede plek gaan pakken en Verstappen leek op weg naar P3, maar belandde in ronde 38 in de grindbak. De Nederlander schoof in Stowe van de baan af en daarmee was het podiumplekje door het putje gespoeld. “Ik zit vast, deze auto, het is echt ongelooflijk,” klonk het op de boordradio. De safety car kwam daardoor de baan op en de Monegask haalde vers rubber, net als Hamilton op P2. Die kwam vervolgens echter weer achter Russell terecht toen hij de pitstraat uitreed. Het veld werd met nog één ronde te gaan vrijgegeven, althans dat was de bedoeling, maar Bernd Mayländer reed toch niet naar binnen, waardoor de race werd afgevlagd achter de safety car.

Geschreven door Remy Ramjiawan - Redacteur/presentator GPFans Remy Ramjiawan is sinds 2020 Formule 1-redacteur en sloot zich in 2021 aan bij GPFans. Met een achtergrond als Formule 1-liefhebber sinds 1999 probeert hij fans dagelijks te voorzien van een portie F1-nieuws. Bekijk volledige biografie

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