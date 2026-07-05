Adrian Newey, de Managing Technical Partner van Aston Martin, houdt de concurrentie nauwlettend in de gaten, met in het bijzonder Mercedes. Tijdens het raceweekend op Silverstone werd de ontwerper op de grid gespot met zijn kenmerkende notitieblokje, waarbij hij de achterkant van de Mercedes W17 uitgebreid bestudeerde. Dat Newey juist bij de Duitse renstal poolshoogte kwam nemen is niet verrassend, aangezien de W17 dit seizoen op één na alle overwinningen heeft gepakt.

De inspectie van de technische topman bleef niet onopgemerkt op de grid van de Britse Grand Prix. Sky Sports F1-presentator Simon Lazenby zag hem lopen en besloot hem direct aan te spreken. “Ik ga Adrian even besluipen, want ik heb gemerkt dat hij zijn notitieblokje tevoorschijn heeft gehaald”, aldus Lazenby, die vervolgens vroeg wat Newey precies aan de Mercedes opviel. “Er is een hoop carbon!”, grapte Newey over de technische details van de W17. “Het is altijd interessant om naar de oplossingen en vormen van anderen te kijken. En ja, natuurlijk kijken we allemaal naar foto’s, maar ik vind het ook nuttig om rond te lopen en het in 3D te kunnen zien.”

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Ontwikkelingsstrijd gestaakt

De Britse renstal beleeft tot dusver een uiterst moeizaam 2026-seizoen, waarin Fernando Alonso in Monaco het enige WK-punt voor het team wist te scoren. De oorspronkelijke AMR26 kampte vanaf de seizoensopener met een significant gebrek aan downforce en aanhoudende betrouwbaarheidsproblemen met de Honda-krachtbron. Na de race in Australië besloot het team onder leiding van Newey daarom uit de vroege ontwikkelingsstrijd te stappen om zich volledig te focussen op een compleet nieuw pakket. “We hebben na Melbourne de beslissing genomen dat het geen zin heeft om kleine veranderingen te introduceren die ons nog steeds geen reële kans op punten zouden opleveren”, verklaarde Newey over de strategische koerswijziging. “Dus nemen we wat druk van onszelf weg, hergroeperen we, zetten we systemen op voor de toekomst en werken we aan een fatsoenlijke upgrade.”

Die zogeheten B-spec van de AMR26 wordt verwacht tijdens de Grand Prix van Hongarije, vlak voor de zomerstop. Het pakket moet zorgen voor aanzienlijk minder gewicht en betere aerodynamische efficiëntie om de aansluiting met het middenveld te hervinden. Volgens Mike Krack, die als chief trackside officer nauw betrokken is bij de implementatie, is de update zo omvangrijk dat hij niet eens alle nieuwe onderdelen kan opnoemen. Hij tempert wel de verwachtingen voor de eerste meters op de Hungaroring. “Het zal een beetje tijd nodig hebben”, stelt Krack. “Ik denk niet dat we er meteen bovenop zitten, omdat de nieuwe onderdelen ook nieuwe karakteristieken zullen creëren. Hoewel je veel in de simulator kunt doen, moet je de kleine details die de coureur nodig heeft op de baan afstellen.”

Update van Honda

Voor het team van Newey is er naast de chassis-upgrade in Hongarije op de langere termijn nog meer verandering op komst: motorleverancier Honda introduceert na de zomerstop tijdens de Dutch Grand Prix op Zandvoort een flinke motorische update.

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