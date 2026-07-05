Over iets minder dan een uurtje gaan de startlichten uit voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. De FIA heeft zojuist de startvolgorde bevestigd en dit is dan ook de definitieve startopstelling voor de race op Silverstone.

Op de eerste startrij staan polesitter Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Lewis Hamilton vertrekt vanaf P3 en doet dat voor die andere Mercedes-coureur, George Russell. Isack Hadjar was zaterdag de beste Red Bull-coureur en vertrekt vanaf P5, voor de neus van regerend wereldkampioen Lando Norris. Hoewel Max Verstappen hoopte op een motorwissel, kiest Red Bull daar niet voor. De Nederlander vertrekt straks vanaf P7 en staat voor Oscar Piastri op de achtste positie. Arvid Lindblad was voor het thuispubliek de snelste Racing Bull op P9 en staat voor teamgenoot Liam Lawson, die de tiende plek bezet.

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Definitieve startopstelling Grand Prix van Groot-Brittannië

Gabriel Bortoleto vangt de race op Silverstone aan vanaf de elfde stek en Nico Hülkenberg doet dat vanaf P12. Daar stond oorspronkelijk Pierre Gasly, maar de Fransman kreeg een gridstraf van drie plaatsen. Oliver Bearman schuift daardoor door naar P13 en Carlos Sainz naar de veertiende stek. Gasly vangt de race dus aan vanaf P15 en deelt de startrij met Alexander Albon op de zestiende stek.

Esteban Ocon moet het doen met een startplek vanaf P17, voor de neus van Valtteri Bottas. Franco Colapinto zal plaatsen goed moeten maken vanaf P19 en op P20 vinden we Sergio Pérez terug. Fernando Alonso vertrekt vanaf P21 en Lance Stroll zal helemaal achteraan moeten starten. De Canadees krijgt namelijk een gridstraf van tien plaatsen na het wisselen van diverse motoronderdelen.

Dit is de definitieve startopstelling voor de race in Silverstone?? pic.twitter.com/oG2L0YwO4y — GPFans NL (@GPFansNL) July 5, 2026

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