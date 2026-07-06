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Olav Mol, Safety car, socials

Mol veegt reden FIA voor safety car-finish van tafel: "In het reglement staat..."

Olav Mol, Safety car, socials — Foto: © IMAGO

Mol veegt reden FIA voor safety car-finish van tafel: "In het reglement staat..."

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Volgens Olav Mol probeert de FIA zich er te makkelijk van af te maken met het gedoe rond de safety car aan het einde van de wedstrijd in Silverstone. De wedstrijdleiding wees achteraf naar een softwarefout, maar volgens Mol heeft er toch echt iemand op het knopje gedrukt.

Nadat Max Verstappen in ronde 48 van de baan schoof en daarmee een safety car op de baan bracht, werd in de voorlaatste ronde het signaal gegeven dat de wagen van Bernd Mayländer weer naar binnen zou rijden. Toch gebeurde dit niet en eindigde de wedstrijd achter de safety car, iets wat de sport liever niet ziet. Toch wees de FIA achteraf naar een fout in de software en daarmee was de zaak voor de autobond afgedaan.

'Geen softwarefout, maar menselijke fout'

In Na De GP legt Mol uit dat de FIA zich er makkelijk van af probeert te maken: "De FIA probeert natuurlijk te roepen: 'Ja, het is een softwareglitch.' Nou, het is gewoon een fout van iemand geweest, want in het reglement staat namelijk: nadat je auto's voorbij stuurt en ze weer aangesloten zijn, moeten ze nog een hele ronde rijden. Dat pakte precies verkeerd uit. Ik vind dat bloedzonde. Daardoor is die wedstrijd als een nachtkaars uitgegaan."

'Achterliggers er niet meer voorbij laten'

Mol stelt voor om het in het vervolg anders te doen en de achterliggende wagens niet meer voorbij te laten gaan, omdat de spanning vaak vooraan in het veld ligt: "Ik zou zeggen: in de laatste vijf ronden, als er een safety car komt, dan gaan we die gasten niet meer laten inhalen, want die liggen toch al een rondje achter. Weet je wat, the fuck. En nu wordt ons een aanval vooraan ontnomen."

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