Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen, onthult dat het drukke schema van de viervoudig wereldkampioen het hele gezin natuurlijk om de nodige flexibiliteit vraagt, maar dat dit andersom soms ook het geval is. De Braziliaanse gaat in een openhartig interview bij Not Alone in op het drukke bestaan naast de Red Bull-coureur.

Sinds 2020 zijn Piquet en Verstappen een stel. De Nederlander speelt sinds die tijd ook een rol in het leven van bonusdochter Penelope, die uit een eerdere relatie tussen Piquet en voormalig Red Bull-coureur Daniil Kvyat is meegekomen. Vorig jaar kwam daar ook baby Lily bij, waardoor Verstappen nu zelf een gezin heeft. De Nederlander laat tijdens een Formule 1-weekend logischerwijs weinig los over zijn privéleven, maar Piquet onthult dat er van beide kanten af en toe offers worden gemaakt.

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F1-carrière Verstappen vraagt veel flexibiliteit van Piquet

Naast de Formule 1-carrière van Verstappen heeft Piquet zelf als model ook een druk leven. Toch moet dat soms plaatsmaken. "Er zijn veel opdrachten waar ik nee tegen moet zeggen. Soms zijn dat heel leuke klussen of goedbetaalde opdrachten. Maar eerlijk gezegd: als je geen balans vindt, valt de hele samenwerking binnen zo’n relatie uiteindelijk uit elkaar", zo wijst Piquet op haar prioriteiten.

Daarbij is het uiteraard een kwestie van geven en nemen en Verstappen begrijpt dat: "Ik ben heel blij dat ik een goede relatie heb waarin ik hem steun, maar waarin hij mij net zo goed steunt. Hij zegt altijd dat ik naar buiten moet gaan en moet doen wat ik moet doen. Een paar weken geleden was ik met mijn oudste dochter in de Verenigde Staten, terwijl Max thuis was met de baby. Dat werkte gewoon. Het ging allemaal goed."

Familieman Verstappen

Ook wijst Piquet op wat zij en Verstappen gemeen hebben: "Hij is echt iemand die graag thuis is. Hij geniet van het familieleven. Dat is fijn, want ik weet niet hoe ik het zou doen met iemand die constant naar sociale evenementen zou moeten en heel veel tijd opeist."

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