Credit for photo: Red Bull Content Pool

Mekies geeft update over toekomst Lambiase, Grand Prix Miami bedreigd door noodweer | GPFans Recap

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Het laatste weekend zonder de Formule 1 zit erop en dus gaan we over enkele dagen los in Miami. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent van al het nieuws van deze dinsdag.

Het is nog enkele dagen totdat de Grand Prix van Miami van start gaat na een lange, plotselinge lentestop wegens de afgelaste races in Bahrein en Djedda. Terwijl de coureurs dus langzaam maar zeker richting Florida reizen, was er op dinsdag genoeg te bespreken in de wereld van de Formule 1. Zo hoorden we onder meer verschillende uitspraken van Laurent Mekies, terwijl het weerbericht voor aankomend weekend weinig goeds belooft.

Mercedes-transfer 'logischer' dan McLaren: "Waarom zou Verstappen naar een klantenteam gaan?"

.

Volgens voormalig Formule 1-coureur en analist Marc Surer is het onwaarschijnlijk dat Max Verstappen zijn vertrekkende race-engineer Gianpiero Lambiase zal volgen naar McLaren. De Zwitser verwacht eerder dat de viervoudig wereldkampioen de overstap naar Mercedes zal maken, aangezien een fabrieksteam in zijn ogen een veel logischere bestemming is dan een klantenteam. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Marc Surer.

Mekies prijst Ford en waarschuwt rivalen: "We weten wat we moeten oplossen"

Volgens teambaas Laurent Mekies, presteert het nieuwe motorproject van Red Bull en Ford ver boven de interne verwachtingen. Hoewel de renstal een moeizame openingsfase van het seizoen 2026 kent, benadrukt de Fransman dat de ontwikkeling van de in eigen beheer gebouwde power unit een uitzonderlijke prestatie is. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Laurent Mekies.

FIA grijpt in om macht van autofabrikanten in de Formule 1 te beperken

De internationale autosportbond FIA heeft samen met de Formule 1 besloten dat de sport niet langer afhankelijk mag zijn van de grillen van grote autofabrikanten. De technische leiding van het bestuursorgaan richt zich nadrukkelijk op kostenbesparingen voor de volgende generatie krachtbronnen, zodat de Formule 1 meer invloed krijgt op de eigen toekomst en minder kwetsbaar is voor politieke druk vanuit de paddock. Hiermee wil de bond voorkomen dat de sport het slachtoffer wordt van de machtspositie van de huidige motorleveranciers, die in het verleden vaak zware eisen stelden aan de reglementaire koers. Lees hier het hele artikel over de acties van de FIA.

Onweersbuien bedreigen Grand Prix van Miami op zondag

Na een opvallend lange lentestop keert de Formule 1 komend weekend terug voor de Grand Prix van Miami. Het lijkt erop dat de teams en coureurs zich in 'The Magic City' moeten voorbereiden op wisselvallige omstandigheden, waarbij met name de racedag verstoord dreigt te worden door onweersbuien. Lees hier het hele hele nieuwsbericht voor de Grand Prix van Miami.

Mekies komt met Lambiase-nieuws: "GP de komende twee jaar bij ons"

Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies heeft de radiostilte doorbroken en laat weten dat een vroegtijdig vertrek van race-engineer Gianpiero Lambiase naar McLaren uitgesloten is. De Fransman benadrukt dat 'GP' een langdurig contract heeft en de komende twee jaar gewoon naast Max Verstappen aan de pitmuur blijft zitten. Dat laat de topman weten in een interview met Sky Sports F1. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Laurent Mekies.

