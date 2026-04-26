De laatste weekenddag zonder de Formule 1 zit erop en daarna gaan we los in Miami. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent van al het nieuws van deze zondag.

Op de zondag was het tijd voor de laatste Formule 1-loze zondag van deze lentestop. Volgende week gaan we namelijk eindelijk weer racen op Amerikaanse bodem, wanneer het Formule 1-circus neerstrijkt in Miami. Ondertussen viel er weer genoeg te beleven in de wereld van de autosport. Zo beleefde met name Jos Verstappen een hevige zondag. De Nederlander vond namelijk vroeg in zijn rallyrace zijn Waterloo met een klapper van jewelste. Daar reageerde hij later dan ook op. Ondertussen werd ook Kimi Antonelli gespot in Nederland.

Jos Verstappen en navigator Jasper Vermeulen beleven zware crash in Rallye de Wallonie

Jos Verstappen heeft de Rallye de Wallonie voortijdig moeten staken na een zware crash op zondagochtend. De regerend Belgisch rallykampioen sloot de zaterdag nog knap als derde af na een inhaalrace, maar vloog een dag later met zijn Skoda Fabia RS Rally2 over de kop nadat hij tegen een boom gleed. Zowel Verstappen als zijn tijdelijke navigator Jasper Vermeulen bleven ongedeerd bij het ongeval in de klassementsproef van Loyers, al liep de auto aanzienlijke schade op. Lees hier het hele artikel over de zware crash van Jos Verstappen.

Zak Brown haalt geruchten neer na Lambiase-transfer: "Nul procent kans"

Volgens McLaren-CEO Zak Brown is er geen sprake van dat teambaas Andrea Stella de overstap naar Ferrari zal maken. De Amerikaan doet de recente geruchten af als onzin en stelt dat rivaliserende teams proberen om de succesvolle Britse renstal te destabiliseren. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Zak Brown.

Jos Verstappen reageert op megacrash: "Het was een grote klapper"

Jos Verstappen is vanochtend zwaar gecrasht tijdens de Rally van Wallonië. De regerend kampioen van het Belgian Rally Championship sloeg met zijn wagen over de kop, maar bleef samen met zijn navigator Jasper Vermeulen ongedeerd. De coureur reageert nu voor het eerst op de flinke klapper. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Jos Verstappen na zijn flinke crash.

Kimi Antonelli in Nederland gespot: Italiaan brengt bliksembezoek aan Eindhoven

Kimi Antonelli heeft deze week een flitsbezoek gebracht aan Nederland, in Eindhoven om precies te zijn. De negentienjarige Italiaan nam op de High Tech Campus onder meer de tijd om een selfie te maken tijdens een bezoek aan Signify. Tijdens zijn bezoek aan de voormalige lichtdivisie van Philips ontmoette de coureur ongeveer tweehonderd werknemers. Daarnaast stond er een fotoshoot op het programma voor een toekomstige reclamecampagne van de sponsor. Lees hier het hele artikel over het bezoekje van Kimi Antonelli aan Nederland.

Marko behandelt veranderd Red Bull na dood Mateschitz: "Een onemanshow"

Helmut Marko stelt dat de besluitvorming binnen Red Bull drastisch is veranderd sinds het overlijden van oprichter Dietrich Mateschitz. De Oostenrijker, die na vorig seizoen afscheid nam van zijn actieve rol bij het Formule 1-team, benadrukt dat het bedrijf vroeger volledig op de visie van één man dreef. Tegenwoordig kent de organisatie een hele andere structuur. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Helmut Marko.

Gerelateerd