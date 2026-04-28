Red Bull Racing hoeft niet te vrezen voor een vertrek van Max Verstappen na het aangekondigde afscheid van Gianpiero Lambiase, zo stelt Laurent Mekies. De Fransman, die sinds juli vorig jaar de rol van CEO en teambaas vervult bij het team, stelt dat de regerend wereldkampioen de dynamiek binnen de sport als geen ander begrijpt. Dat liet hij optekenen in de aanloop naar het raceweekend in Miami.

Eerder deze maand werd officieel bevestigd dat Lambiase, de vaste race-engineer en Head of Racing van Verstappen, uiterlijk in 2028 de overstap maakt naar McLaren om daar aan de slag te gaan als Chief Racing Officer. Dit nieuws, dat tijdens de voorjaarsstop naar buiten kwam, zorgde voor nieuwe speculaties over de toekomst van de Nederlander. Verstappen ligt nog tot en met 2028 vast bij Red Bull Racing, maar beschikt over een ontsnappingsclausule voor volgend jaar en uitte onlangs forse kritiek op de nieuwe reglementen voor dit seizoen.

Dynamiek binnen het team

Mekies is er echter stellig over dat het vertrek van de vertrouweling geen invloed heeft op de keuzes van Verstappen. "Absoluut niet. Dat is mijn directe antwoord aan jou", zo citeert Crash de teambaas op de vraag of een vertrek nu aannemelijker is geworden. "Natuurlijk spreken we Max elke dag. En Max kent de autosport van binnen en van buiten". Volgens Mekies begrijpt de coureur dat personeelswisselingen onvermijdelijk zijn bij een winnende formatie. "Hij ademt dit team. Hij kent de meeste van deze jongens. Hij begrijpt heel goed de dynamiek die kan ontstaan". De teambaas voegt daaraan toe: "Het team is extreem succesvol geweest en je kunt niet iedereen promoten. En sommige mensen nemen bepaalde beslissingen".

Updates voor Miami

Ondertussen richt Red Bull zich op de Grand Prix van Miami, die dit weekend als sprintweekend wordt verreden. Het team neemt een updatepakket mee voor de RB22, dat door Verstappen al is getest op Silverstone. Mekies is voorzichtig optimistisch over de stappen die tijdens de pauze in april zijn gezet. "Eén ding is zeker, we hebben nog niet alles opgelost". Toch ziet hij duidelijke verbeteringen. "Maar het lijdt geen twijfel dat er vooruitgang is geboekt om onze coureurs iets consistenters te geven". Hoe zich dat gaat vertalen in rondetijden op het stratencircuit in Florida, durft de teambaas nog niet te zeggen. "Hoe zich dat vertaalt in de ranglijsten? Dat is onmogelijk te weten. Maar wat betreft onszelf op de baan, en het leveren van een consistenter product aan onze coureurs, heb ik er vertrouwen in dat we vooruitgang hebben geboekt". Mekies blijft echter realistisch over de huidige vorm van de renstal. "Weten we of we alles hebben opgelost? Nee, we weten dat we nog niet alles hebben opgelost".

Gerelateerd