Voormalig Formule 1-ingenieur en huidig Viaplay-analist Ernest Knoors denkt dat het legendarische circuit van Monza zijn iconische status dreigt te verliezen door de eigenschappen van de huidige generatie auto's. De Nederlander maakt zich zorgen over de topsnelheden op de lange rechte stukken en stelt dat de sport moet ingrijpen.

De Formule 1 is in het seizoen van 2026 aan een nieuw tijdperk begonnen met ingrijpende reglementswijzigingen en volledig nieuwe krachtbronnen. Knoors, die in het verleden werkzaam was voor topteams als Ferrari en BMW-Sauber, volgt deze technische ontwikkelingen op de voet in zijn rol als expert. Hij vreest echter dat de karakteristiek van snelle banen in het geding komt met de wagens waar de coureurs momenteel mee rijden. "Monza is The Temple of Speed. En dat moet dus niet The Temple of No Speed worden", aldus Knoors in Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

Sneller in de bocht

Om zijn zorgen kracht bij te zetten, trekt de technisch analist een vergelijking met het verleden. "Monza, daar reden wij vroeger met de V10 wel 360 kilometer per uur op het rechte stuk. Honderd meter per seconde, dat is waar de Formule 1 daartoe in staat is", benadrukt Knoors. Hij schetst een somber beeld voor de huidige situatie op het Italiaanse circuit, waar de Grand Prix in 2026 traditiegetrouw in september op de kalender staat. "Stel dat je er met deze auto’s nu heen zou gaan, met al die lange rechte stukken, met de chicane. Ik denk dat je aan het einde in de bocht waarschijnlijk sneller gaat dan op het rechte stuk", stelt hij kritisch.

Oproep tot actie

Ondanks verschillende innovaties en de verwachtingen rondom de actieve aerodynamica, blijft Knoors stellig in zijn oordeel dat de huidige dynamiek van de wagens niet past bij een circuit als Monza. De internationale autosportbond FIA heeft eerder deze maand al wel enkele verfijningen doorgevoerd aan de reglementen om het racen te verbeteren. Zo is de maximale oplaadlimiet per ronde verlaagd om coureurs aan te moedigen meer volgas te rijden en is het piekvermogen tijdens het oogsten van energie verhoogd naar 350 kW. Voor Knoors is het echter duidelijk dat de sport de situatie op de hogesnelheidscircuits nauwlettend in de gaten moet houden. "Daar móéten ze echt iets aan doen", sluit hij stellig af.

