Verrassende Verstappen-opvolger genoemd, Max vindt vertrek Lambiase "niet zo erg" | GPFans Recap

Het is dan eindelijk officieel raceweek voor de F1 Grand Prix van Miami! In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

De vierde ronde van het Formule 1-seizoen 2026 staat voor de deur. Red Bull heeft tijdens de lentestop een eigen Macarena-achtervleugel ontwikkeld, zo werd gespot bij een testdag op Silverstone vorige week, en dat zou wel eens een heel belangrijke rol kunnen gaan spelen. Max Verstappen zal de komende anderhalf jaar nog samenwerken met Gianpiero Lambiase, maar daarna vertrekt de race-engineer naar McLaren. De Limburger verklaart waarom hij dat "niet zo erg" vindt. Verder ziet Jolyon Palmer in Charles Leclerc de ideale opvolger van Verstappen, mocht hij de energiedrankfabrikant ook verlaten. De Piquet-familie meldt zich in het nieuws en BYD heeft haar interesse in de koningsklasse bevestigd.

Palmer komt met verrassende potentiële Verstappen-opvolger: "Dan Charles Leclerc"

Mocht Max Verstappen besluiten om de Formule 1 de rug toe te keren, dan is Charles Leclerc de perfecte kandidaat om hem te vervangen bij Red Bull Racing. Dat stelt voormalig coureur Jolyon Palmer. Hoewel het team uit Milton Keynes met Isack Hadjar en Arvid Lindblad over uitzonderlijk talent in de eigen opleiding beschikt, denkt de Brit dat de renstal buiten de eigen gelederen moet kijken voor een nieuwe kopman die het team direct kan leiden. Dit deelt hij in de F1 Nation-podcast. "Als geld geen rol speelt, dan waarschijnlijk Charles Leclerc", stelt Palmer. "Hij zit al heel lang bij Ferrari. Ik denk dat hij buitengewoon getalenteerd is. Ik denk dat hij dat heeft laten zien." Lees hier het hele artikel over Jolyon Palmer die Charles Leclerc als opvolger van Max Verstappen ziet.

Kelly Piquet emotioneel op eerste verjaardag Lily samen met Verstappen: "We zijn zo trots!"

Max Verstappen heeft een ontzettend druk schema dit seizoen. Niet alleen rijdt de Red Bull Racing-coureur alle Grands Prix in de Formule 1, hij neemt ook nog eens deel aan de 24 uur van de Nürburgring. Gelukkig heeft de viervoudig wereldkampioen ruimte in zijn agenda kunnen vinden om bij de eerste verjaardag van dochtertje Lily te zijn. Het werd groots gevierd in hun appartement in Monaco, zo liet Kelly Piquet zien op social media. Lees hier het hele artikel over de eerste verjaardag van het dochtertje van Kelly en Max.

Twaalfde team binnenkort op de grid? Chinese autofabrikant bevestigt F1-interesse

De Chinese autofabrikant BYD onderzoekt de mogelijkheden om toe te treden tot de Formule 1. Stella Li, de vicepresident van de grootmacht op het gebied van elektrische voertuigen, heeft bevestigd dat er verkennende gesprekken plaatsvinden met de leiding van de koningsklasse. "We hebben Stefano Domenicali ontmoet in Shanghai. We onderhouden een warme relatie en hebben regelmatig contact", begon Li tegenover Sportmediaset bij Auto China 2026 in Peking. Het merk kijkt serieus naar de opties die de Formule 1 te bieden heeft. Lees hier het hele artikel over de interesse van BYD in de Formule 1.

Verstappen haakt in op aanstaand vertrek Lambiase: 'Hierom vind ik het niet zo erg'

Max Verstappen heeft vrede met het aanstaande vertrek van zijn vaste race-engineer Gianpiero Lambiase. Waar analist Tom Coronel de breuk omschrijft als een scheiding na een langdurig sportief huwelijk, benadrukt de F1-coureur van Red Bull Racing vooral de successen die zij samen hebben geboekt. "Ik heb een heel goede relatie met 'GP'", vertelt Verstappen bij Viaplay. "We hebben al alles samen bereikt, meerdere keren zelfs. We hebben heel veel gewonnen. We zijn hoe dan ook vrienden voor het leven, dus dan maakt het eigenlijk een stuk minder uit. Ik gun het hem 100 procent." Lees hier het hele artikel over hoe Max Verstappen denkt over de transfer van Gianpiero Lambiase.

Red Bull neemt trucje Ferrari over: dit is waarom de Macarena-vleugel zo'n big deal is

Max Verstappen werd vorige week tijdens een testdag op Silverstone gespot met een eigen concept van de ondertussen welbekende Macarena-achtervleugel van Ferrari. Dat Red Bull Racing deze innovatie nu lijkt over te nemen, zou niet meer dan logisch zijn. Emel Çankaya, die zeven jaar in de Formule 1 werkte als aerodynamisch specialist van McLaren, legt het nut van deze opvallende vleugel uit. "De Macarena-vleugel is met de negatieve druk, wat we de suction side noemen, naar boven gericht. Het genereert dus eigenlijk lift", begon ze bij het Ziggo Sport Race Café. Lees hier het hele artikel over de Macarena-vleugel die Red Bull nu ook zal inzetten.

Piquet verdedigt Verstappen en hekelt Britse media: 'Gelach van journalisten wordt nooit laten zien'

Volgens Nelson Piquet Jr. krijgt Max Verstappen in de Formule 1 te maken met een bevooroordeeld Brits mediakorps. De Braziliaan neemt het op voor de Red Bull Racing-coureur, nadat Verstappen vorige maand weigerde een Britse journalist te woord te staan tijdens de Grand Prix van Japan. Hij stelt dat de pers in de koningsklasse een duidelijke voorkeur heeft voor Britse coureurs en dat de reacties van journalisten vaak buiten beeld blijven. "De camera wordt erbij gepakt en ze filmen de coureur met een microfoon", begon de Braziliaan bij Pelas Pistas. "Niemand ziet wat er achter de camera gebeurt." Lees hier het hele artikel over Nelson Piquet Jr. die opkomt voor Max Verstappen.

