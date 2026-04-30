Verstappen sluit deelname aan race uit vanwege veiligheid: "Het risico is te groot"

Max Verstappen heeft laten weten dat hij een overstap naar de rallysport resoluut uitsluit, hoewel hij met bewondering kijkt naar de rallycarrière van zijn vader Jos Verstappen. De 28-jarige viervoudig wereldkampioen stelt dat de risico's buiten het circuit simpelweg te groot zijn en trekt een duidelijke grens bij de gevaren van onvergevingsgezinde obstakels langs de route. Dat vertelt de Limburger in de podcast Up to Speed.

De uitspraken van de Red Bull Racing-coureur kregen onlangs extra lading tijdens de Rallye de Wallonie. In Loyers gleed Jos Verstappen met zijn Skoda Fabia RS Rally2 tegen een boom, waarna de wagen over de kop sloeg. Zowel de 52-jarige coureur als zijn vaste co-piloot Jasper Vermeulen bleef ongedeerd na het zware ongeval, dat volgens de ervaren rijder ontstond doordat hij een bocht in de vierde versnelling te snel nam op een stoffige ondergrond.

Bewondering voor competitieve vader

In het interview, dat voor de crash werd opgenomen, steekt Max Verstappen zijn bewondering voor de prestaties van zijn vader niet onder stoelen of banken. "Ja, het is behoorlijk bizar om eerlijk te zijn", vertelt hij over de rally-avonturen van de voormalig Formule 1-coureur. "Wat ik echt indrukwekkend vind, is dat hij nu 52 jaar oud is en racet tegen jongens van achter in de twintig, begin dertig. En in sommige kampioenschappen verslaat hij ze natuurlijk gewoon", aldus de huidige leider in het wereldkampioenschap. Volgens hem is zijn vader nog altijd ontzettend competitief. "Hij is heel erg goed. Hij houdt ervan en is heel moeilijk te verslaan. Als we een stukje vliegveld afhuren en ze zetten een baan uit, dan moet ik echt voluit gaan om hem te verslaan", klinkt het vol lof.

Risico van onvergevingsgezinde obstakels

Ondanks de gedeelde passie voor de autosport trekt de kopman van Oracle Red Bull Racing een harde grens als het om zijn eigen deelname gaat. "Ik vind het heel gaaf, maar ik denk er gewoon aan dat als ik een fout maak en die boom raak, die boom niet meegeeft. Dat is voor mij wel de grens", legt hij uit. "Dat is iets wat ik niet wil doen. Het risico is gewoon te groot. Ik weet dat het misschien een beetje stom klinkt, maar in de Formule 1 is er bij een crash meestal een barrière die de klap een beetje zou moeten opvangen. In mijn hoofd is dat toch anders. Het is een risico dat ik niet wil nemen, maar het is wel heel gaaf om te zien", besluit Verstappen.

