Lance Stroll drives his Aston Martin at Bahrain

Batterijwissel in parc fermé leidt tot gridstraf van FIA voor Grand Prix van Canada

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Lance Stroll moet de F1 Grand Prix van Canada vandaag vanuit de pitstraat aanvangen. De coureur van Aston Martin heeft de parc fermé-regels overtreden door zonder goedkeuring motoronderdelen te laten vervangen. Voor de thuisheld betekent dit een extra domper in een toch al teleurstellend raceweekend in Montreal.

Uit de officiële beslissing van de FIA blijkt dat er aan de Honda aangedreven auto flink is gesleuteld. Het team heeft besloten om zowel de zogeheten energy store, in feite de batterij, evenals de control electronics van de power unit te vernieuwen. In beide gevallen gaat het om het vierde exemplaar van het seizoen, terwijl de reglementen voor het kampioenschap er maximaal drie toestaan. Omdat deze wissel plaatsvond terwijl de bolide onder parc fermé-condities stond, is dit een directe overtreding van de sportieve reglementen.

Onderdelen vervangen zonder goedkeuring

Als de auto in parc fermé staat, mogen er niet zonder toestemming onderdelen vervangen worden en dat is hier wel gebeurd, meldt technisch afgevaardigde Jo Bauer. Voor Stroll maakt de straf qua baanpositie overigens weinig verschil. De teamgenoot van Fernando Alonso kende een zeer matige kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve en strandde al in Q1. Hij zette slechts de eenentwintigste tijd neer met een ronde van 1:16.195 en zou oorspronkelijk vanaf de achterste startrij vertrekken, vlak voor Valtteri Bottas. Nu moet hij dus vanuit de pitstraat komen.

