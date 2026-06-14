Andrea Kimi Antonelli mag dan wel de onbetwiste leider in het wereldkampioenschap zijn, de coureur van Mercedes is allerminst tevreden met zijn derde startplek voor de Grand Prix van Barcelona-Catalonië. De negentienjarige Italiaan kwam gisteren tijdens de kwalificatie niet verder dan P3, achter polesitter en teamgenoot George Russell en de Ferrari van Lewis Hamilton. Volgens de WK-leider ontbrak het hem simpelweg aan snelheid over één ronde.

Voorafgaand aan het raceweekend in Spanje kende Antonelli een uiterst dominante reeks. De Mercedes-coureur schreef de afgelopen vijf races op zijn naam en leidt het kampioenschap met 156 punten. Toch liep het op het Circuit de Barcelona-Catalunya minder soepel. De Italiaan moest de eerste vrije training aan zich voorbij laten gaan omdat reservecoureur Frederik Vesti in actie kwam tijdens de verplichte sessie voor jonge talenten. Uiteindelijk gaf Antonelli in Q3 ruim drie tienden toe op de snelste tijd van Russell, die een 1:14.679 klokte.

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Antonelli worstelt met grip en agressieve rijstijl

Gevraagd naar zijn gevoel over de derde startplaats, windt de jonge coureur er geen doekjes om. "Ja, om eerlijk te zijn, ben ik niet echt tevreden", zo stelt hij na afloop van de kwalificatie tegenover onder andere GPFans. "Ik worstel met het gevoel van de auto, de grip is hier erg laag en ik heb de bochten iets te agressief genomen", legt de Mercedes-coureur uit. De schade werd vooral aan het einde van zijn snelle ronde aangericht. "In de laatste ronde verloor ik eigenlijk alles in de laatste sector, een paar flinke slippartijen en de banden lieten me in de steek. Het was dus zeker niet de beste prestatie, maar de lange run was goed, dus ik kijk uit naar morgen en hopelijk kunnen we dan hetzelfde tempo aanhouden", aldus de WK-leider.

Dat hij de eerste vrije training moest afstaan aan Vesti, heeft volgens hem niet de doorslag gegeven in de strijd om poleposition. "Moeilijk te zeggen. Ik denk misschien een klein beetje, maar over het algemeen miste ik dit weekend gewoon snelheid, om eerlijk te zijn, op een enkele ronde, dus ik denk niet dat het veel meer verschil had gemaakt", verklaart de meervoudig racewinnaar. Wel liep hij tegen andere problemen aan in de voorbereiding. "FP3 was zeker een chaotische sessie voor mij, veel verkeer en het feit dat ik ook de tweede band niet kon proberen, maakte het zeker wat ingewikkelder, maar het is wat het is. Toch P3, en nu focussen we ons op morgen", klinkt het nuchter.

Vandaag om 15:00 uur Nederlandse tijd gaan de lichten uit voor de race over 66 ronden. Antonelli ziet daarbij kansen bij de start, maar houdt ook rekening met de hoge bandenslijtage. "Ik denk allebei", antwoordt hij op de vraag waar zijn grootste mogelijkheid ligt. "Het is een lange aanloop naar bocht 1. Bovendien is de slipstream veel sterker zonder de achtervleugel, dus het is belangrijk om een goede start te hebben en vervolgens soepel bocht 1 in te komen", analyseert de coureur. Daarna wordt het volgens hem een tactisch steekspel. "Vanaf dat moment draait het om de lange termijn. De banden zijn hier erg kwetsbaar en we zouden wel eens veel pitstops kunnen zien tijdens de race, want ja, ze gaan niet lang mee", besluit Antonelli.

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