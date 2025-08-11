Volgens voormalig FIA-steward Johnny Herbert is het de hoogste tijd dat Aston Martin de voorkeur gaat geven aan Lance Stroll boven Fernando Alonso. De Spanjaard heeft veel van zijn glans verloren, terwijl de Canadese zoon van de baas juist steeds beter wordt, zo stelt de Engelsman.

Het duo van Aston Martin heeft momenteel evenveel punten, namelijk 26. Alonso bezet op dit moment P11, net voor zijn teamgenoot. Stroll heeft de luxepositie dat hij niet zomaar uit zijn stoel gezet kan worden, als zoon van de baas. Alonso wordt er niet jonger op, maar met een goede auto kan hij nog steeds mooie dingen laten zien.

Volgens Herbert is het verval bij de tweevoudig kampioen al begonnen. "Lance had een goede race en zat niet ver achter Alonso. Lance krijgt veel kritiek, maar opnieuw zat hij niet ver van Fernando Alonso vandaan, over wie iedereen nog steeds heel positief praat", wijst Herbert bij Grosvenor Casino naar de uitslag op de Hungaroring. Daar werd Alonso als vijfde afgevlagd, Stroll kwam als zevende over de streep. "Als hij zo dichtbij de hooggewaardeerde Fernando Alonso zit, dan moet je zeggen dat dat best indrukwekkend is vanuit zijn perspectief."

'Alonso wás speciaal'

Dat Stroll nu dichter op de tijden van Alonso zit, wijt Herbert aan het feit dat Alonso al dik in de veertig is: "Dat speelt mee. Alonso is 43. Is Fernando nog dezelfde Fernando als toen hij die twee wereldkampioenschappen won? Ik zou zeggen van niet. Hij was speciaal in die tijd, het was ongelooflijk wat hij met de auto deed in die periode. Maar het einde nadert en dat betekent dat je moet kijken wat het beste is voor het team. Hij is nog steeds gemotiveerd, natuurlijk is hij dat. Hij reed een geweldige race afgelopen weekend."

'Spanjaard moet in dienst van Stroll rijden'

Herbert stelt dan ook dat Alonso in dienst van Stroll moet gaan rijden: "Maar je moet nog steeds kijken naar wat voordelig is voor de toekomst. Lance heeft bewezen dat hij op dit moment net zo goed is als Fernando, en misschien zelfs een beetje beter kan worden. Dus er moet een beslissing worden genomen." De enige die weer voor de juiste balans zou kunnen zorgen bij Aston Martin is volgens Herbert Max Verstappen. "Zou ik Max verkiezen boven Fernando? Ja, dat zou ik."

