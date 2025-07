Aston Martin Lagonda, het moederbedrijf van het Britse automerk, heeft een koper gevonden voor het minderheidsbelang in het Formule 1-team, zo meldt PlanetF1. Het merk had eerder al aangekondigd zich terug te willen trekken uit het Formule 1-team, maar blijft wel als titelpartner verbonden.

In maart maakte het automerk bekend van plan te zijn zijn aandelen in het team te verkopen, met als doel de liquiditeit van het bedrijf te vergroten. De transactie, ter waarde van ongeveer 110 miljoen pond, zal later dit jaar in het derde kwartaal plaatsvinden, hoewel Aston Martin-CEO Adrian Hallmark tegenover Bloomberg benadrukte dat de deal nog niet is afgerond. Mocht de transactie plaatsvinden, dan wordt de totale waarde van het team op zo'n 2,4 miljard pond geschat.

Naam Aston Martin blijft in F1

Lawrence Stroll blijft echter eigenaar van het Formule 1-team. Het consortium dat hij leidt bezit momenteel 27,67 procent van het automerk Aston Martin en wil dat aandeel op termijn vergroten naar 33 procent. Hoewel Aston Martin Lagonda dus vertrekt als aandeelhouder, blijft het Formule 1-team onder de naam Aston Martin racen. Dit is het gevolg van een eerder gesloten langetermijnovereenkomst. Hierdoor blijft de commerciële samenwerking bestaan, maar heeft het merk geen zeggenschap meer over het Formule 1-team.

