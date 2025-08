Beide coureurs van Aston Martin maakten hun beste kwalificatie van het seizoen mee voor de F1 Grand Prix van Hongarije. De groene bolides zullen op de zondag de volledige derde rij op de startgrid innemen. Fernando Alonso glundert na de vijfde tijd te hebben neergezet, al vraagt hij zich wel af waar dat resultaat überhaupt vandaan komt.

De kwalificatie op de Hungaroring begon met een baantemperatuur van 53°C, maar voor de tweede run van Q3 was het al gezakt naar 37°C. Er waren halverwege de kwalificatie ook een paar druppeltjes gevallen en de wind gedraaid en onvoorspelbaar. Charles Leclerc trotseerde de lastige omstandigheden en versloeg de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris voor de pole. George Russell werd vierde en daarachter was het Alonso die zijn beste kwalificatie van 2025 evenaarde. Hij was ook op Imola vijfde. Lance Stroll in de Aston Martin werd zesde, ook zijn beste kwalificatie van het seizoen, nadat hij achtste was geworden in Emilia-Romagna. Hoe ze allebei zo goed hebben gepresteerd en iemand als Max Verstappen (P8) hebben kunnen verslaan, is voor Alonso een raadsel.

Leren van wat goed ging

Alonso wil morgen meteen toeslaan in de openingsronde. "Ik ga proberen om in ieder geval P4 te pakken bij de start", begon de tweevoudig wereldkampioen tegenover de Spaanstalige media. "De schone lijn is ook echt een stuk schoner hier. Als het niet regent, zal het ook lastig zijn om in te halen. Door als vijfde en zesde te starten, maken we goede kans op punten."

De man uit Oviedo zag dit resultaat niet aankomen. "We moeten leren van wat goed ging hier, zodat we dat mee kunnen nemen naar de volgende races. Op Spa waren we negentiende en twintigste, en een week later zijn we vijfde en zesde, en dat terwijl we de auto in feite niet hebben aangeraakt en andere teams geen [weinig] upgrades hebben meegenomen." Teambaas Mike Krack voegde eraan toe: "We moeten blij zijn, maar hier worden geen punten voor gescoord. Het belangrijkste komt morgen."

