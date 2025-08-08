Race pace Hongarije: Verstappen seconde per rondje langzamer dan Piastri
Race pace Hongarije: Verstappen seconde per rondje langzamer dan Piastri
De Grand Prix van Hongarije was voor Red Bull Racing en Max Verstappen geen heel groot succes. De cijfers die na de race onthuld werden wat betreft de race pace bleken ook niet het gewenste goede nieuws op te leveren.
Oscar Piastri bleek 0.22 seconden gemiddeld per rondje sneller te zijn dan Lando Norris, wat vooral kwam door zijn extra pitstop. Norris won uiteindelijk de race voor Norris. George Russell werd derde en was qua race pace ook duidelijk sneller dan Charles Leclerc. Verstappen vinden we op P5 op 1.01 seconden gemiddeld per rondje van Piastri, zelfs met de tweestopper. Hij was net iets sneller dan Fernando Alonso.
De rest van het veld
Na Alonso bleken Gabriel Bortoleto en Lance Stroll het snelst te zijn. Liam Lawson en Nico Hulkenberg zouden ook nog voor Andrea Kimi Antonelli en Lewis Hamilton eindigen qua race pace, wat genoeg zegt over de race van de Italiaan en de Brit. De lijst wordt afgemaakt door Franco Colapinto, Isack Hadjar, Alexander Albon, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon en Pierre Gasly. Zeker voor Tsunoda en Williams dus een teleurstellend weekend.
Gerelateerd
Net binnen
Herbert snapt keuze Verstappen: "Hij wil eerst kijken wat andere teams doen"
- 19 minuten geleden
Race pace Hongarije: Verstappen seconde per rondje langzamer dan Piastri
- 55 minuten geleden
- 1
F1 deelt beste onboards ooit van Button | F1 Shorts
- 1 uur geleden
- 44
McLaren-teambaas Stella gelooft in zege Verstappen: "Hij zal een manier vinden"
- 2 uur geleden
- 1
'Hamilton komt vandaag met grote aankondiging maar het is niet wat je denkt'
- 3 uur geleden
- 4
Hamilton laat zich lovend uit over Dutch GP: 'Dat maakt dit circuit en deze fans speciaal'
- 3 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
- 1 augustus
Teambaas sluit komst Verstappen uit: 'Hebben deze coureurs al voor volgend jaar getekend'
- 21 juli
Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
- 27 juli
Festivalgangers gaan uit hun dak bij Verstappen-lied tijdens Tomorrowland 2025
- 21 juli
Marko vestigt hoop op updates om titelstrijd Verstappen in leven te houden
- 19 juli
Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
- 28 juli