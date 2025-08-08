De Grand Prix van Hongarije was voor Red Bull Racing en Max Verstappen geen heel groot succes. De cijfers die na de race onthuld werden wat betreft de race pace bleken ook niet het gewenste goede nieuws op te leveren.

Oscar Piastri bleek 0.22 seconden gemiddeld per rondje sneller te zijn dan Lando Norris, wat vooral kwam door zijn extra pitstop. Norris won uiteindelijk de race voor Norris. George Russell werd derde en was qua race pace ook duidelijk sneller dan Charles Leclerc. Verstappen vinden we op P5 op 1.01 seconden gemiddeld per rondje van Piastri, zelfs met de tweestopper. Hij was net iets sneller dan Fernando Alonso.

Artikel gaat verder onder video

De rest van het veld

Na Alonso bleken Gabriel Bortoleto en Lance Stroll het snelst te zijn. Liam Lawson en Nico Hulkenberg zouden ook nog voor Andrea Kimi Antonelli en Lewis Hamilton eindigen qua race pace, wat genoeg zegt over de race van de Italiaan en de Brit. De lijst wordt afgemaakt door Franco Colapinto, Isack Hadjar, Alexander Albon, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon en Pierre Gasly. Zeker voor Tsunoda en Williams dus een teleurstellend weekend.

RACE PACE 📊



🟧NOR's bad start was a blessing in disguise: was forced to rely on an alternate strategy (one-stopper) to make places, and it worked!



Not only was 🟦VER 1s/lap slower than 🟧PIA on the same strategy, he was barely quicker than ALO/BOR/STR/LAW despite using one… pic.twitter.com/luVVW8ja4f — Formula Data Analysis (@FDataAnalysis) August 6, 2025

