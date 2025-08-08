close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen

Race pace Hongarije: Verstappen seconde per rondje langzamer dan Piastri

Race pace Hongarije: Verstappen seconde per rondje langzamer dan Piastri

Max Verstappen

De Grand Prix van Hongarije was voor Red Bull Racing en Max Verstappen geen heel groot succes. De cijfers die na de race onthuld werden wat betreft de race pace bleken ook niet het gewenste goede nieuws op te leveren.

Oscar Piastri bleek 0.22 seconden gemiddeld per rondje sneller te zijn dan Lando Norris, wat vooral kwam door zijn extra pitstop. Norris won uiteindelijk de race voor Norris. George Russell werd derde en was qua race pace ook duidelijk sneller dan Charles Leclerc. Verstappen vinden we op P5 op 1.01 seconden gemiddeld per rondje van Piastri, zelfs met de tweestopper. Hij was net iets sneller dan Fernando Alonso.

De rest van het veld

Na Alonso bleken Gabriel Bortoleto en Lance Stroll het snelst te zijn. Liam Lawson en Nico Hulkenberg zouden ook nog voor Andrea Kimi Antonelli en Lewis Hamilton eindigen qua race pace, wat genoeg zegt over de race van de Italiaan en de Brit. De lijst wordt afgemaakt door Franco Colapinto, Isack Hadjar, Alexander Albon, Carlos Sainz, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon en Pierre Gasly. Zeker voor Tsunoda en Williams dus een teleurstellend weekend.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Lando Norris Oscar Piastri Fernando Alonso Hongarije
Russell schrok van Verstappen: 'Dat is niet waar hij thuishoort'
Russell over Verstappen

Russell schrok van Verstappen: 'Dat is niet waar hij thuishoort'

  • Vandaag 11:09
  • 4
'Verstappen had een straf moeten krijgen' l GPFans Raceteam
GPFans Raceteam

'Verstappen had een straf moeten krijgen' l GPFans Raceteam

  • 6 augustus 2025 10:23
  • 5

Net binnen

Max Verstappen

Herbert snapt keuze Verstappen: "Hij wil eerst kijken wat andere teams doen"

  • 19 minuten geleden
Race pace Hongarije

Race pace Hongarije: Verstappen seconde per rondje langzamer dan Piastri

  • 55 minuten geleden
  • 1
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

F1 deelt beste onboards ooit van Button | F1 Shorts

  • 1 uur geleden
  • 44
Verstappen Zege

McLaren-teambaas Stella gelooft in zege Verstappen: "Hij zal een manier vinden"

  • 2 uur geleden
  • 1
Lewis Hamilton

'Hamilton komt vandaag met grote aankondiging maar het is niet wat je denkt'

  • 3 uur geleden
  • 4
Hamilton over Zandvoort

Hamilton laat zich lovend uit over Dutch GP: 'Dat maakt dit circuit en deze fans speciaal'

  • 3 uur geleden
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
500.000+ views

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022

  • 1 augustus
 Teambaas sluit komst Verstappen uit: 'Hebben deze coureurs al voor volgend jaar getekend'
300.000+ views

Teambaas sluit komst Verstappen uit: 'Hebben deze coureurs al voor volgend jaar getekend'

  • 21 juli
 Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
250.000+ views

Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'

  • 27 juli
 Festivalgangers gaan uit hun dak bij Verstappen-lied tijdens Tomorrowland 2025
250.000+ views

Festivalgangers gaan uit hun dak bij Verstappen-lied tijdens Tomorrowland 2025

  • 21 juli
 Marko vestigt hoop op updates om titelstrijd Verstappen in leven te houden
250.000+ views

Marko vestigt hoop op updates om titelstrijd Verstappen in leven te houden

  • 19 juli
 Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
200.000+ views

Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor

  • 28 juli

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x