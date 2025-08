Max Verstappen maakte een race om te vergeten mee tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije. De Nederlander kwam niet verder dan de negende positie. Laurent Mekies, de nieuwe teambaas en CEO van Red Bull Racing, bood zijn excuses aan.

Verstappen kwalificeerde zich als achtste op de Hungaroring. Hij verloor eventjes een positie aan Liam Lawson, maar pakte deze al gauw weer terug. Hij reed gestaag door het middenveld en leek op weg naar een topvijffinish. De RB21 had het echter lastig om het rubber goed te houden en het dwong Verstappen om een tweestopper in plaats van een eenstopper te doen. De snelheid was er in de slotfase ook uit en hij kon de Aston Martins van Fernando Alonso en Lance Stroll evenals de Kick Sauber van Gabriel Bortoleto niet bijhouden. Uiteindelijk werd hij negende, zelfs nog achter de Racing Bulls van Lawson.

Mekies bied excuses aan na slechtste prestatie sinds 2017

Het is heel lang geleden dat Verstappen negende of slechter finishte puur op snelheid - dus zonder een uitzonderlijk slechte kwalificatie, zonder straf of gridstraf, zonder crash of zonder mechanische problemen. Het is überhaupt nooit in een Red Bull gebeurt. De laatste keer was met een Toro Rosso in Abu Dhabi in 2015, toen hij als twaalfde over de streep kwam na als elfde te zijn gestart. Hij werd op P16 geklasseerd na twee tijdstraffen.

Verstappen kon natuurlijk niet tevreden zijn met wat er in Hongarije was gebeurd. "Ja, ja... Ik heb er weinig over te zeggen", klonk het over de boardradio na het vallen van de vlag na een bedankje van race-engineer Gianpiero Lambiase. "Het is pijnlijk, voor iedereen." Mekies bood vervolgens zijn excuses aan: "Sorry, Max. We hebben je niet een auto gegeven die je had verdiend, maar bedankt dat je desondanks zo hard je best hebt gedaan. We gaan naar voren blijven kijken." Verstappen antwoordde: "We gaan kijken wat we kunnen leren van dit weekend en we gaan er weer voor na de zomerstop."

