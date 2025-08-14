‘Lawson kan terugkeer naar Red Bull Racing vergeten’
‘Lawson kan terugkeer naar Red Bull Racing vergeten’
Voormalig Red Bull-coureur Liam Lawson hoeft niet meer te rekenen op een eventuele promotie naar het topteam uit Oostenrijk. De Nieuw-Zeelander wist zich in de laatste races voor de zomerstop nog enigszins te revancheren voor de slechte start van het jaar, maar een bron binnen Red Bull laat aan ESPN weten dat de Kiwi definitief buiten beeld is voor een promotie.
Lawson was in maart nog teamgenoot van Max Verstappen, maar hield het uiteindelijk slechts twee races vol bij Red Bull. Tijdens de seizoensopener in Melbourne viel hij uit en in China kwam hij als twaalfde over de streep. Na dat weekend werd Yuki Tsunoda aangekondigd als nieuwe teamgenoot van Verstappen en verhuisde Lawson naar de Racing Bulls. Hoewel zijn eerste reeks wedstrijden bij het zusterteam niet indrukwekkend was, wist Lawson in België en Hongarije punten te scoren. Teamgenoot Isack Hadjar doet het voorlopig beter: hij staat dertiende in het kampioenschap met 22 punten, terwijl Lawson er twee minder heeft en vijftiende staat.
'Lawson blijft zitten bij de Racing Bulls'
De Racing Bulls fungeren als opleidingsteam voor Red Bull Racing, maar volgens bronnen van het medium lijkt dit voor Lawson het eindstation. "Bronnen binnen Red Bull hebben aan ESPN verteld dat het enige dat momenteel min of meer zeker is binnen de twee F1-teams, is dat Lawson geen nieuwe kans krijgt bij het hoofdteam," zo schrijft het medium.
Red Bull wil ruimte maken voor Lindblad
Ondertussen houdt Red Bull ook junior Arvid Lindblad in de gaten, die momenteel actief is in de Formule 2. De Engelsman kreeg eerder al een uitzondering op zijn superlicentie om tijdens de vrije training in Silverstone in actie te komen. Inmiddels is Lindblad achttien jaar oud, en dr. Helmut Marko spreekt lovend over hem, net als over Hadjar. Tsunoda, die momenteel het tweede zitje bij Red Bull bezet, lijkt het kind van de rekening te worden. De Japanner werd als onderdeel van de deal met Honda bij het zusterteam geplaatst, maar weet vooralsnog niet te imponeren naast Verstappen.
Gerelateerd
Net binnen
Dit zijn de vijf beste én de vijf minste coureurs van 2025
- 10 minuten geleden
Red Bull en Horner officieel uit elkaar: nieuwe naam duikt op als directeur
- 20 minuten geleden
Hadjar niet verrast door prestaties in F1: "Niet door toeval dat je hier bent"
- 43 minuten geleden
‘Lawson kan terugkeer naar Red Bull Racing vergeten’
- 1 uur geleden
- 1
Stapsgewijs naar de top: Antonelli vindt zijn draai bij Mercedes sinds Monza-crash
- 1 uur geleden
Lambiase kijkt met verbazing naar perceptie rondom Verstappen: "F1 mag hem dankbaar zijn"
- 1 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
- 1 augustus
Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
- 27 juli
Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
- 28 juli
Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
- 28 juli
Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'
- 26 juli
'Verstappen blijft bij Red Bull, maar krijgt groen licht om in 2027 ergens anders te rijden'
- 25 juli