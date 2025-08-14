Voormalig Red Bull-coureur Liam Lawson hoeft niet meer te rekenen op een eventuele promotie naar het topteam uit Oostenrijk. De Nieuw-Zeelander wist zich in de laatste races voor de zomerstop nog enigszins te revancheren voor de slechte start van het jaar, maar een bron binnen Red Bull laat aan ESPN weten dat de Kiwi definitief buiten beeld is voor een promotie.

Lawson was in maart nog teamgenoot van Max Verstappen, maar hield het uiteindelijk slechts twee races vol bij Red Bull. Tijdens de seizoensopener in Melbourne viel hij uit en in China kwam hij als twaalfde over de streep. Na dat weekend werd Yuki Tsunoda aangekondigd als nieuwe teamgenoot van Verstappen en verhuisde Lawson naar de Racing Bulls. Hoewel zijn eerste reeks wedstrijden bij het zusterteam niet indrukwekkend was, wist Lawson in België en Hongarije punten te scoren. Teamgenoot Isack Hadjar doet het voorlopig beter: hij staat dertiende in het kampioenschap met 22 punten, terwijl Lawson er twee minder heeft en vijftiende staat.

'Lawson blijft zitten bij de Racing Bulls'

De Racing Bulls fungeren als opleidingsteam voor Red Bull Racing, maar volgens bronnen van het medium lijkt dit voor Lawson het eindstation. "Bronnen binnen Red Bull hebben aan ESPN verteld dat het enige dat momenteel min of meer zeker is binnen de twee F1-teams, is dat Lawson geen nieuwe kans krijgt bij het hoofdteam," zo schrijft het medium.

Red Bull wil ruimte maken voor Lindblad

Ondertussen houdt Red Bull ook junior Arvid Lindblad in de gaten, die momenteel actief is in de Formule 2. De Engelsman kreeg eerder al een uitzondering op zijn superlicentie om tijdens de vrije training in Silverstone in actie te komen. Inmiddels is Lindblad achttien jaar oud, en dr. Helmut Marko spreekt lovend over hem, net als over Hadjar. Tsunoda, die momenteel het tweede zitje bij Red Bull bezet, lijkt het kind van de rekening te worden. De Japanner werd als onderdeel van de deal met Honda bij het zusterteam geplaatst, maar weet vooralsnog niet te imponeren naast Verstappen.

