Jos and Max Verstappen in Monaco

Verstappen wijst naar specifieke training van vader Jos: “Dát was eigenlijk onze zomervakantie”

Verstappen wijst naar specifieke training van vader Jos: “Dát was eigenlijk onze zomervakantie”

Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen benadrukt dat alles in de Formule 1 draait om oefenen. De Nederlander blikt terug op zijn jongere jaren, waarin hij het onder anderen opnam tegen zijn vader, die echter over sneller materiaal beschikte. De kunst was om ondanks die ‘handicap’ toch posities te winnen en het vuur aan de schenen te leggen.

De afgelopen jaren is vaak ingezoomd op de aanpak van Jos Verstappen voor zoon Max. Dat heeft de familie geen windeieren gelegd, want anno 2025 heeft Verstappen vier wereldtitels op zak. Hoewel het verhaal over het tankstation in Italië vaak wordt aangehaald als het over zijn jeugd gaat, legt de Red Bull-coureur nu een specifieke oefening uit waar hij veel van heeft geleerd.

Racen tegen snellere karts

Een van Verstappens kwaliteiten is dat hij bij de start van een sessie, of dat nu een vrije training is of een race, direct op de limiet rijdt. In gesprek met voormalig Top Gear-presentator Chris Harris bij Ford Performance vertelt Verstappen hoe dat komt: "Toen ik twaalf jaar oud was, pakte mijn vader een kart uit een hogere klasse, met een snellere motor, en dan gingen we de start oefenen. We hadden races van twee ronden. De ene keer start je als eerste, de andere keer als vijfde of zesde, maar je blijft proberen je positie te verbeteren."

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen

Racen tegen snellere concurrenten heeft hem geholpen: "Mijn vader was iets zwaarder, maar nam dan een snellere motor. Dat was alleen maar goed, want hij racete echt met ons. Hij gooide ’m er gewoon in bij bepaalde bochten: verdedigen, inhalen, noem maar op. In die twee ronden doe je je start en probeer je je weg naar voren te vechten. Soms val je ook terug, maar we hebben dit zo vaak gedaan, zelfs tijdens onze zomervakantie. Dat wás eigenlijk onze zomervakantie: oefenen."

