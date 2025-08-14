Het team van Red Bull Racing gaat niet door de gemakkelijkste fase in de Formule 1 en het is natuurlijk de grote vraag of ze volgend jaar plotseling het tij weten te keren met alles wat er de afgelopen jaren gebeurd is. Johnny Herbert heeft grote twijfels dat het team volgend jaar plotseling terugkeert aan de top.

De ooit zo dominante Red Bull-formatie is de laatste jaren stukje bij beetje omgevallen vanuit de riante positie die ze hadden. De wagen wordt steeds minder en minder, terwijl gedurende die periode verschillende kopstukken de renstal achter zich hebben gelaten of zijn ontslagen. Onder meer Adrian Newey, Jonathan Wheatley en Christian Horner zijn de afgelopen tijd vertrokken bij de renstal waar Max Verstappen volgend jaar ook weer zal rijden. Ondertussen bivakkeert het team in de zomerstop op een teleurstellende vierde plaats in het constructeurskampioenschap, verre van waar men zich wil bevinden.

Artikel gaat verder onder video

Veel vertrokken

Met het twijfelachtige Red Bull Powertrains-project dat volgend jaar zijn intrede doet, zijn er nog meer twijfels over de kansen in 2026. Herbert behandelt dit: "De mensen die er nu staan de ontwerpers, de aerodynamica-deskundigen en de chassismensen, zij moeten zichzelf nu bewijzen. Een hoop mensen die bewezen hebben een zeer belangrijk onderdeel van Red Bull te zijn, zijn vertrokken. Nu zijn ze in zeer korte tijd achteruitgegaan. Nu is het tijd om de juiste mindset te vinden om hun mentaliteit te veranderen en in een richting te bewegen die gunstiger zal zijn voor 2026.", zo begint de vertrokken steward in gesprek met Thunderpick.

Terugkeren

Herbert vervolgt: "Het komt neer op de aerodynamica en het chassis, maar ook zeker op de krachtbron. Dat wordt een ontzettend grote test, omdat ze daar zelf mee aan de slag zijn gegaan. Dat is een enorme onderneming om een Formule 1-motor te bouwen met alle technologie die daarbij komt kijken. Daarnaast is het een grote taak om het beter te maken dan bijvoorbeeld het zeer ervaren Mercedes-Benz. Het wordt wel gewoon een gemerkte Ford-motor, maar dan binnenshuis gemaakt. Het wordt interessant om te zien of zij dat kunnen. Zie ik ze volgend jaar terugkeren? Nee."

Gerelateerd