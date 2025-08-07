Verstappen blijft bij Red Bull: wie worden de drie andere coureurs voor 2026?

Nu Red Bull Racing voor 2026 zekerheid heeft dat Max Verstappen gewoon onderdeel zal zijn van het team, kan de focus op andere belangrijke zaken: de drie andere stoeltjes die ingevuld moeten worden voor komend seizoen.

Sinds begin 2024 was Red Bull eigenlijk met twee dingen vooral bezig: de samenwerking met Ford rond proberen te krijgen en de voorbereidingen die daarop volgde om het seizoen 2026 vervolgens meteen goed te beginnen, met daarnaast de toekomst van Max Verstappen waar sinds 2024 en de minderen prestaties dat seizoen en dit seizoen ineens aan werd getwijfeld. Zeker Mercedes en Aston Martin waren flink bezig met de Nederlander. Toen gebeurde er de afgelopen weken echter twee dingen die in het voordeel van Red Bull zouden zijn.

Ontslag Horner en GP België

Het ontslag van Christian Horner, sinds het ontstaan van het team de teambaas van Red Bull Racing, zou de eerste stap zijn richting het behouden van Verstappen. Het eerste weekend daarna, in België, sprak Verstappen ineens weer over een toekomst met Red Bull, wat er allemaal beter moest voor 2026 en dat het 'altijd de bedoeling was' om bij Red Bull te blijven. De weken daarvoor bleef hij op de oppervlakte en kwam er eigenlijk amper tot niets uit de mond van de viervoudig wereldkampioen omtrent zijn toekomst. Vervolgens bleek na het weekend in België de beslissing al helemaal voor Verstappen genomen te zijn: de prestatieclausule van Verstappen was niet meer geldig, omdat het al zeker was dat hij tijdens de zomerstop in de top drie van het kampioenschap zou staan. Buiten de top drie staan tijdens de zomerstop was een vereiste om de clausule te kunnen activeren. In Hongarije kwam, nadat adviseur Helmut Marko het eerder al had bevestigd, de bevestiging vanuit Verstappen zelf dat hij in 2026 ook namens Red Bull zou rijden.

Zorgen bij Red Bull

Het is, voor de rest van 2025 in ieder geval, weer een zorg minder. Het team heeft namelijk nogal veel aan het hoofd momenteel. Zo moet er gewerkt wordt aan het team en de samenwerking met Laurent Mekies als nieuwe teambaas en is er ook nog eens het motorproject met Ford dat vanaf 2026 eigenlijk meteen succes moet gaan opleveren. Sky Sports kon namelijk melden dat de prestatieclausule van Verstappen in 2026 te maken heeft met een plek in de top twee van het kampioenschap in de zomerstop van volgend seizoen. Mocht hij buiten de top twee staan, dan kan hij volgend jaar de clausule activeren. Voor Red Bull en Ford is het dus zaak om volgend seizoen uit de startblokken te schieten of Verstappen - ondanks een plek buiten de top twee - te overtuigen om te blijven.

Teamgenoten Verstappen

Toch is er een nog groter probleem dat ook opgelost moet worden: de prestaties van de teamgenoten van Verstappen. Sinds Daniel Ricciardo is vertrokken, heeft Red Bull eigenlijk geen goede tweede coureur meer gehad. Sergio Perez kon het in 2022 en 2023 vooral aan het begin en einde van het seizoen wel waarmaken, maar de races in Europa waren vaak dramatisch en in 2024 was het niveau over het algemeen erg laag. Pierre Gasly, Alexander Albon en Liam Lawson hadden simpelweg te weinig ervaring. Momenteel is het Yuki Tsunoda die de tweede auto mag besturen en ook hij heeft het enorm lastig om in Q3 en op zondag in de top tien te komen. Zijn resultaten tot nu toe: P12, P9, DNF, P10, P10, P17, P13, P12, P16, P15, P13 en P17. Met tien punten staat hij tot nu toe achttiende in het kampioenschap. Bij Racing Bulls rijden momenteel Isack Hadjar en Liam Lawson, maar alle drie de coureurs hebben een aflopend contract. Welke keuzes gaat Red Bull maken voor 2026?

Tsunoda

Red Bull gaat Tsunoda in 2025 de rest van het seizoen de tijd geven om zich te laten zien naast Verstappen. Tijd die Lawson nooit kreeg begin dit seizoen. Tsunoda heeft veel ervaring in F1 en is momenteel de meest logische keuze, maar zelfs de Japanner heeft het momenteel enorm lastig om, zoals hierboven aangegeven, naar behoren te presteren. Feit is dat de Japanner nu zijn kans krijgt, die voorlopig niet pakt en een aflopend contract heeft. Feit is ook dat Tsunoda vaak wordt gelinkt aan Aston Martin vanwege hun samenwerking met Honda vanaf 2026.

Zijn huidige prestaties, het huidige contract van Tsunoda en de link met Aston Martin, zouden het aan het einde van het seizoen wel eens een logische beslissing kunnen maken voor Red Bull om de Japanner te laten gaan een andere weg in te slaan. Red Bull kan er natuurlijk, zeker als Tsunoda tijdens de tweede seizoenshelft wel laat zien controle te krijgen over de auto, ook voor kiezen om Tsunoda ook in 2026 teamgenoot van Verstappen te maken en hem een langer contract te geven.

Hadjar

Isack Hadjar begon fantastisch aan zijn eerste seizoen in F1 en maakte zeker op zaterdagen veel indruk. De laatste weken zijn de prestaties, zeker in de Europese races, wat minder geworden. Zo heeft Hadjar al vijf races op rij geen punten meer gescoord, terwijl hem dat daarvoor maar vier keer gebeurde in de eerste negen races. Het is een logische vormdip voor een rookie, iets wat we ook zien bij Oliver Bearman en Andrea Kimi Antonelli bijvoorbeeld, maar het is wellicht ook een teken aan de wand.

Hadjar zelf stelde al dat hij zich momenteel nog niet klaar voelt voor een stoeltje bij Red Bull en de kans dat dit aan het einde van 2025 wel het geval gaat zijn, lijkt klein. Coureurs als Gasly, Albon en Lawson kunnen hierover meepraten. Als Tsunoda matig blijft presteren zal Red Bull echter niet veel meer keuze hebben dan Hadjar promoveren of iemand van buiten Red Bull aanstellen. Het zou succes in de carrière van Hadjar kunnen vertragen zoals dat bij zijn voorgangers ook is gebeurd.

Lawson

Lawson zit eigenlijk in de omgekeerde situatie als Hadjar. Lawson begon dramatisch aan het seizoen, zowel bij Red Bull als bij Racing Bulls. Sinds de race in Monaco laat hij echter weer zien waarom iedereen zo lovend was over zijn talent. P8 in Monaco, gevolg door een P11, P6, en twee keer een P8. Tussendoor viel de Nieuw-Zeelander nog wel twee keer uit, maar Lawson heeft duidelijk zijn vorm gevonden.

De kans dat Lawson naar Red Bull wordt gepromoveerd als Tsunoda vertrekt lijkt klein, gezien hij heel recent nog een kans heeft gehad. Toch zou het, mocht Lawson deze vorm weten te behouden, niet meer dan logisch zijn als we Lawson in 2026 weer terugzien bij Racing Bulls. Daar zou hij dan Hadjar als teamgenoot kunnen hebben, maar ook nog iemand anders die in de schaduw al wacht op zijn kans.

Lindblad

De kans dat Arvid Lindblad, die sinds deze zomer in F1 mag rijden, in 2026 in de koningsklasse te zien gaat zijn lijkt vrij groot. De Brit maakt niet per se heel veel indruk in F2 met een zevende plaats door 97 punten te scoren en twee zeges te boeken, maar over zijn talent bestaat geen twijfel. De vraag is of Red Bull hem eerst bij Racing Bulls wil stallen, zoals eigenlijk bij alle talenten van Red Bull (zelfs Verstappen en Sebastian Vettel) is gebeurd, of meteen voor de leeuwen wil gooien bij Red Bull naast Verstappen.

Dat eerste lijkt het meest logische, maar dat zou betekenen dat Hadjar of Lawson moet promoveren naar Red Bull of er afscheid genomen moet worden van een van deze coureurs. Geen makkelijke keuze, maar wel eentje die gemaakt moet worden als Red Bull de ruimte wil geven aan Lindblad. Nog een jaar in F2 is natuurlijk ook nog een optie.

Conclusie

Red Bull heeft een stoeltje bij Red Bull en twee stoeltjes bij Racing Bulls beschikbaar voor 2026. Drie stoeltjes en vier coureurs (Tsunoda, Hadjar, Lawson en Lindblad). Dat betekent dat er dus een coureur buiten de boot gaat vallen. Momenteel lijkt Tsunoda de meest logische keuze om afscheid van te nemen, maar dat zou betekenen dat er weer een jonge coureur gepromoveerd moet worden en daar de druk weer vol op komt te liggen tijdens het begin van een nieuw tijdperk.

Wellicht staat Red Bull ervoor open om een coureur van buitenaf te halen, maar de vraag is dan: wie? In het meest ideale scenario laat Tsunoda tijdens de tweede seizoenshelft zien wat Red Bull wil zien en kunnen ze hem in de auto van 2026 zetten. Dat zou betekenen dat er nog steeds een lastige keuze gemaakt moet worden bij Racing Bulls: Hadjar, Lawson of Lindblad. De kans dat Lindblad dan toch nog een jaartje in F2 blijft lijkt dan het grootst te zijn, zeker ook omdat een vertrek van Verstappen na 2026 zeker realistisch is.

