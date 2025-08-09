close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, Red Bull, Bahrain, 2025

Lambiase: 'Verstappen is geen schurk, maar een rolmodel in de paddock'

Lambiase: 'Verstappen is geen schurk, maar een rolmodel in de paddock'

Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, Red Bull, Bahrain, 2025

Gianpiero Lambiase stelt dat het beeld dat over Max Verstappen bestaat, vooral in de buitenlandse media, niet terecht is. De Nederlander wordt als slechterik neergezet, terwijl hij in werkelijkheid juist het complete tegenovergestelde is.

Vooral na de verhitte strijd in 2021 is Verstappen in het Verenigd Koninkrijk niet altijd even geliefd. Vader Jos gaf onlangs al aan dat de Britse media de viervoudig kampioen soms als ‘eikel’ neerzetten, terwijl ook hij van mening is dat daar niets van klopt. De Red Bull-coureur vierde afgelopen weekend zijn 200e race onder de vlag van het team uit Milton Keynes, en ook Lambiase wijst naar het beeld dat is ontstaan over Verstappen.

Topvriend

“Max wordt gezien als de schurk van de paddock. Maar buiten de baan is hij het complete tegenovergestelde. Hij is de meest oprechte, zachtaardige reus en een heel sympathiek persoon,” legt Lambiase op het YouTube-kanaal van Red Bull uit. Het duo heeft alle hoogte- maar ook dieptepunten samen meegemaakt. Dat zorgt nu eenmaal voor een band: “Ik beschouw hem als een topvriend.”

Rookies lopen met Verstappen weg

Daarnaast werkt Lambiase samen met een toptalent: “Hij is overduidelijk het talent van deze generatie. Hij heeft nu [Michael] Schumacher en [Lewis] Hamilton opgevolgd en heeft die rol omarmd. Wat hij naar deze paddock heeft gebracht, zie je terug in zijn relatie met de rookies tegenwoordig: ze kijken allemaal tegen hem op en streven ernaar om net als hij te zijn en te bereiken wat hij heeft bereikt.”

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Lewis Hamilton Jos Verstappen Michael Schumacher Gianpiero Lambiase
McLaren wil constructie Red Bull Racing en Racing Bulls aan banden leggen
Zusterteam

McLaren wil constructie Red Bull Racing en Racing Bulls aan banden leggen

  • Vandaag 14:01
  • 3
'Grote bezorgdheid bij Red Bull Racing over personeel met Horner-contracten'
'Horner-contracten'

'Grote bezorgdheid bij Red Bull Racing over personeel met Horner-contracten'

  • Vandaag 12:21
  • 4

Net binnen

Jonathan Wheatley

Windsor ziet Wheatley als groot gemis voor Red Bull: 'Dan was het nu een beter team'

  • 8 minuten geleden
Hamilton & Verstappen

Voormalig Ferrari-man ziet groot respect tussen Anthony Hamilton en Jos Verstappen

  • 1 uur geleden
Gianpiero Lambiase

Lambiase: 'Verstappen is geen schurk, maar een rolmodel in de paddock'

  • 2 uur geleden
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Leclerc showt ‘bescheiden’ bolide in straten van Monaco | F1 Shorts

  • 3 uur geleden
  • 44
Red Bull in 2026

Doornbos wijst naar cruciaal jaar Red Bull en Verstappen: "Dus de druk staat er volop"

  • Vandaag 14:59
Zusterteam

McLaren wil constructie Red Bull Racing en Racing Bulls aan banden leggen

  • Vandaag 14:01
  • 3
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
500.000+ views

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022

  • 1 augustus
 Teambaas sluit komst Verstappen uit: 'Hebben deze coureurs al voor volgend jaar getekend'
300.000+ views

Teambaas sluit komst Verstappen uit: 'Hebben deze coureurs al voor volgend jaar getekend'

  • 21 juli
 Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
250.000+ views

Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'

  • 27 juli
 Festivalgangers gaan uit hun dak bij Verstappen-lied tijdens Tomorrowland 2025
250.000+ views

Festivalgangers gaan uit hun dak bij Verstappen-lied tijdens Tomorrowland 2025

  • 21 juli
 Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
200.000+ views

Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor

  • 28 juli
 Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
150.000+ views

Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit

  • 28 juli

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x