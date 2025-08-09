Gianpiero Lambiase stelt dat het beeld dat over Max Verstappen bestaat, vooral in de buitenlandse media, niet terecht is. De Nederlander wordt als slechterik neergezet, terwijl hij in werkelijkheid juist het complete tegenovergestelde is.

Vooral na de verhitte strijd in 2021 is Verstappen in het Verenigd Koninkrijk niet altijd even geliefd. Vader Jos gaf onlangs al aan dat de Britse media de viervoudig kampioen soms als ‘eikel’ neerzetten, terwijl ook hij van mening is dat daar niets van klopt. De Red Bull-coureur vierde afgelopen weekend zijn 200e race onder de vlag van het team uit Milton Keynes, en ook Lambiase wijst naar het beeld dat is ontstaan over Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Topvriend

“Max wordt gezien als de schurk van de paddock. Maar buiten de baan is hij het complete tegenovergestelde. Hij is de meest oprechte, zachtaardige reus en een heel sympathiek persoon,” legt Lambiase op het YouTube-kanaal van Red Bull uit. Het duo heeft alle hoogte- maar ook dieptepunten samen meegemaakt. Dat zorgt nu eenmaal voor een band: “Ik beschouw hem als een topvriend.”

Rookies lopen met Verstappen weg

Daarnaast werkt Lambiase samen met een toptalent: “Hij is overduidelijk het talent van deze generatie. Hij heeft nu [Michael] Schumacher en [Lewis] Hamilton opgevolgd en heeft die rol omarmd. Wat hij naar deze paddock heeft gebracht, zie je terug in zijn relatie met de rookies tegenwoordig: ze kijken allemaal tegen hem op en streven ernaar om net als hij te zijn en te bereiken wat hij heeft bereikt.”

Gerelateerd