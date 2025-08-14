Verstappen schittert in Grill The Grid-aflevering: "Het is lastig om te onthouden"
Verstappen schittert in Grill The Grid-aflevering: "Het is lastig om te onthouden"
Dat Max Verstappen over het algemeen goed is in kennisquizjes over de Formule 1, dat is wel duidelijk. Ook bij het herkennen van bepaalde stukken circuit in de zomerstop-quiz van de koningsklasse, gooit de viervoudig wereldkampioen hoge ogen.
Verstappen is niet alleen viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, maar ook een wandelende encyclopedie van de sport. Van obscure statistieken over historische races tot details over de technische regels en de kleinste wijzigingen aan circuits: Verstappen heeft ze paraat. Zijn passie gaat verder dan alleen racen; hij duikt graag in de feiten, weet precies wie in welk jaar welk record brak en kan moeiteloos vertellen hoe Formule 1-bolides zich in de loop der decennia hebben ontwikkeld. Het is die combinatie van talent op de baan en kennis ernaast die hem tot een unieke figuur in de paddock maakt.
Grill The Grid
Het is dan ook geen verrassing dat Verstappen het bij bepaalde quizjes over de koningsklasse het doorgaans goed doet. De Nederlander zegt altijd precies te weten waar hij racet en precies die informatie werd tijdens deze tweede aflevering van Grill The Grid getest. Verstappen slaat zich er - met uitzondering van twee circuits - met vlag en wimpel doorheen. Toch was hij niet helemaal tevreden: "Het is lastig om te onthouden waar we racen, omdat we er zoveel doen!"
