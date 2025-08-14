Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen heeft de Nederlandse sportfans verrast met een bijzondere foto. Op Instagram was hij te zien samen met Liverpool-voetballer Virgil van Dijk en de bekende dj Martin Garrix. De drie sporthelden genoten samen van een alcoholvrij biertje; allemaal als gezichten van het biermerk Heineken, wellicht bedoeld als een reclamecampagne.

Op social media reageren fans enthousiast op de verrassende combinatie. Eén fan grapt: 'Is er niemand anders die denkt dat Max en Martin ontzettend veel op elkaar lijken?', maar wellicht dat niet veel mensen het eens waren met deze vergelijking, omdat de reactie maar drie likes heeft ontvangen. Een ander valt het op dat Verstappen met afstand de dikste nek heeft van het stel. Dat is volgens fans dan ook niet zo gek: als viervoudig wereldkampioen Formule 1 moet Verstappen door de G-krachten in de F1-auto extra veel zijn nek trainen.

Hechte band brengt elkaar samen, zelfs met andere coureurs

Martijn Garritsen, beter bekend als Martin Garrix, is al jarenlang bevriend met Verstappen. Garritsen stond zelfs op het podium bij de eerste wereldtitel van Verstappen in Abu Dhabi in 2021. Hij is ook regelmatig te zien bij grandprixweekenden, bijvoorbeeld als hij mag draaien na afloop van de race, maar hij komt ook als liefhebber van de sport en als goede vriend. In Azerbeidzjan trad hij dit jaar nog op. Ook is Garrix bevriend met andere F1-coureurs, zoals Lando Norris. Virgil van Dijk is zelf wat minder vaak aanwezig bij Formule 1-races, maar was er onder meer bij in Monaco, samen met Nathan Aké van Manchester City. Aangezien de verdediger van Liverpool vaak in raceweekenden moet voetballen, is er maar weinig tijd om de races te bezoeken.

