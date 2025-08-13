'Red Bull overwoog Verstappen bij Racing Bulls, maar zag er hierom toch vanaf'
'Red Bull overwoog Verstappen bij Racing Bulls, maar zag er hierom toch vanaf'
Max Verstappen en Red Bull Racing kennen een matig seizoen 2025 tot nu toe en lijken bij de coureurs hun reeks aan kampioenschappen kwijt te gaan raken. Veel mensen vragen zich af waarom Verstappen nog niet in een Racing Bulls rijdt en of hij in hun auto, die door sommige mensen zelfs aangewezen is als de betere auto, beter zou presteren. Binnen Red Bull hebben ze daar blijkbaar wel over nagedacht, maar er is een reden waarom dit nog niet is gebeurd.
Dit weet Motorsport.com te melden. Racing Bulls is tot nu toe dit jaar eigenlijk tijdens nagenoeg elk raceweekend sneller geweest dan de tweede coureur van Red Bull Racing en de afgelopen weekenden soms zelfs sneller dan Verstappen zelf. Verstappen werd in Hongarije dan ook gevraagd of hij soms wel eens dacht aan wat rondjes te gaan rijden in de auto van Racing Bulls, die volgens veel mensen makkelijker te besturen is. "Laten wet het daar niet over hebben", was zijn veelzeggende reactie.
Waarom heeft Verstappen nog geen rondjes in auto Racing Bulls gereden?
Volgens Motorsport.com is het zo dat Red Bull en Verstappen best interesse zouden hebben in rondjes rijden in de auto van Racing Bulls. Er is echter een reden waarom dit nog niet is gebeurd, en dat heeft vooral te maken met andere teams. "Bronnen binnen het Red Bull-team suggereren dat een van de redenen hiervoor is dat het onderwerp politiek gevoelig zou kunnen liggen bij rivalen. Andere teams richten zich al op de dynamiek tussen A- en B-teams, en de FIA is van plan om de operationele voorschriften (sectie F) voor 2026 aan te scherpen om dergelijke relaties duidelijker te definiëren."
Zorgen over tweede team Red Bull
Er is door veel teams, vooral vanuit concurrenten als McLaren, Meredes en Ferrari, in het openbaar al de vraag gesteld waarom de regels nog niet zijn aangepast en Red Bull twee teams mag hebben in F1, iet wat al bijna twintig jaar het geval is. Tot op heden hebben zowel de FIA als F1 niet ingegrepen, omdat het voordeel niet groot genoeg zou zijn. Het is dus wel zo dat, als er minder discussie over zou zijn geweest, Verstappen wellicht al rondjes had gemaakt in de auto van Racing Bulls.
