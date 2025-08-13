Daniel Ricciardo, een paar jaar teamgenoot geweest van Max Verstappen bij Red Bull Racing, kijkt vol trots naar zijn voormalig teamgenoot. De Nederlander is inmiddels vier keer wereldkampioen, een knappe prestaties volgens Ricciardo.

Ricciardo begon op de helft van het seizoen 2011 in F1 namens Hispania Racing en zou vervolgens vanaf 2012 tot en met 2013 namens Toro Rosso rijden. Vervolgens promoveerde hij in 2014, twee jaar voor Verstappen, naar Red Bull Racing. Daar zou hij tot eind 2018 rijden en in 2016, 2017 en 2018 teamgenoot van Verstappen zijn. Daarna vertrok hij naar Renault, waar hij in 2019 en 2020 reed, om vervolgens het Franse team te verlaten voor McLaren. Daar reed Ricciardo in 2021 en 2022 als teamgenoot van Lando Norris. Vervolgens mocht Ricciardo zeven races rijden in 2023 namens AlphaTauri en kreeg hij in 2024 het vaste stoeltje. Dit duurde echter tot de Grand Prix van Singapore, wat voorlopige de laatste F1-race van Ricciardo is geweest. In 2025 racet Ricciardo niet en kijkt hij vooral toe.

Ricciardo over eigen carrière in F1

Tijdens Connect Conference van Ray White blikt Ricciardo onder meer met trots terug op zijn eigen carrière in F1, die er voorlopig op lijkt te zitten. "Soms denk ik aan dingen zoals het winnen in Monaco, en dan denk ik: is dat echt gebeurd? Ik heb altijd al van racen gehouden, maar ik had nooit gedacht dat ik de carrière zou hebben die ik heb gehad, en dat ik het tot de F1 zou schoppen." Voor nu heeft hij F1 achter zich gelaten en kijkt hij vooral toe hoe Verstappen F1 domineerde.

Ricciardo over Verstappen

Ricciardo kijkt ook met bewondering naar Verstappen, die hij inmiddels vier wereldkampioenschappen achter elkaar heeft zien winnen. "Ik heb Max vier keer wereldkampioen zien worden, vier keer! Je zou bijna de tel kwijt gaar raken. Het zijn er inmiddels zoveel. Ik voel me trots, dat is gaaf, want hij is een teamgenoot van mij geweest. Hij is iemand met wie ik veel tijd op de baan heb gedeeld, die dat heeft bereikt."

