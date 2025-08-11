Max Verstappen besteedt zijn tijden buiten het circuit graag met familie en vrienden, maar is ook met enige regelmaat in zijn simrace set-up te vinden om online races te rijden. Volgens Johnny Herbert haalt de viervoudig wereldkampioen daar absoluut voordeel uit voor op de échte baan.

Verstappen is in zijn leven natuurlijk niet alleen bezig met de Formule 1. De wereldkampioen lijkt er een brede interesse op na te houden op racegebied, zo steekt hij zijn interesse voor het enduranceracen niet onder stoelen of banken en is hij vaak actief tijdens simrace-evenementen met Team Redline. Ook tijdens de Formule 1-raceweekenden, wanneer collega's hun rust pakken, is Verstappen regelmatig in zijn set-up te zien. Het is in ieder geval duidelijk dat de viervoudig wereldkampioen helemaal gek is van rondjes rijden, of het nu online of in het echte leven is.

Gevoelloosheid

Het lijkt iets te zijn waar hij ook in de Formule 1 profijt van weet te halen. Ook Herbert, niet de allergrootste fan van Verstappen, geeft dat met de nodige pijn en moeite toe: "Ik haat het om te zeggen, want ik had nooit gedacht dat simulatoren zo krachtig zouden zijn als dat ze zijn. Het zorgt voor een andere dimensie en andere capaciteit in je hersenen", zo begint hij bij Thunderpick. "Op de momenten dat ik ermee heb gereden, voelde ik een soort gevoelloosheid, die inherent is aan een game. Maar die gevoelloosheid is iets wat in de realiteit ook gebeurt. Soms heb je een auto op een plek waar je hem niet goed voelt. Het gamen en het simracen geeft je dat gevoel."

Voordeel Verstappen

De ontslagen steward vervolgt: "Het is een gevoel waar je dan niet meer aan denkt, omdat je dit al gevoeld hebt. De personen die niet simracen, hebben dat gevoel niet. Als dat gevoel dan ontstaat, dan weten ze niet wat ze moeten doen. Omdat Max het zolang heeft gedaan, zit dat er gewoon. Hij hoeft er niet eens door na te denken, het gaat puur op instinct. Dat is een andere vaardigheid, een heel kleine vaardigheid, maar elke minimale winst is belangrijk. Het klopt dat die wereld absoluut een belangrijk onderdeel van de echte wereld is geworden en het werkt ook écht", zo besluit Herbert.

