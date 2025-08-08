Russell schrok van Verstappen: 'Dat is niet waar hij thuishoort'
Russell schrok van Verstappen: 'Dat is niet waar hij thuishoort'
George Russell heeft het tijdens de races in Europa een stuk lastiger met Mercedes dan aan het begin van dit seizoen, maar schrok nog meer van waar Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije reed.
Tijdens de persconferentie na de race in Hongarije, waar Russell door een late inhaalactie nog Charles Leclerc inhaalde voor P3 achter Lando Norris en Oscar Piastri, stelde Russell dat hij met Mercedes terug is gegaan naar een oude afstelling van de auto die ze begin dit seizoen al hebben gebruikt. "We hebben een aantal onderdelen weer vervangen door de oude versies. Aan het begin van het seizoen hadden we bijvoorbeeld een nieuwe achterwielophanging geïntroduceerd, die duidelijk niet presteerde zoals we hadden gehoopt, maar het was ook een vrij uniek weekend."
'Verstappen reed niet waar hij thuishoort in Hongarije'
Russell vervolgt: "Het was een vrij ongebruikelijke uitslag vanaf P3. Max [Verstappen] reed duidelijk niet op een plek waar hij thuishoort en de Aston Martins hadden ook een heel sterk weekend. Ik denk dat we ons dan ook niet moeten laten afleiden door het resultaat. Qua tempo was het wel duidelijk onze beste race van het seizoen, op Canada na."
Gerelateerd
Net binnen
Onderlinge duels race: Verstappen dominant, Leclerc pakt voorsprong op Hamilton
- 45 minuten geleden
- 2
Russell schrok van Verstappen: 'Dat is niet waar hij thuishoort'
- 1 uur geleden
- 3
Marko: ‘Verstappen kan dan in 2026 nog steeds vertrekken bij Red Bull’ | GPFans News
- 2 uur geleden
- 2
Marko over drie andere stoeltjes Red Bull in 2026: 'Dan nemen we een beslissing'
- 3 uur geleden
- 1
FIA overweegt veranderingen voor 2026 na kritiek op verplichte pitstops in Monaco
- 3 uur geleden
- 5
Welke straffen kunnen stewards in F1 uitdelen en hoe worden coureurs geschorst?
- Vandaag 08:02
Veel gelezen
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
- 1 augustus
Teambaas sluit komst Verstappen uit: 'Hebben deze coureurs al voor volgend jaar getekend'
- 21 juli
Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
- 27 juli
Festivalgangers gaan uit hun dak bij Verstappen-lied tijdens Tomorrowland 2025
- 21 juli
Marko vestigt hoop op updates om titelstrijd Verstappen in leven te houden
- 19 juli
Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
- 28 juli