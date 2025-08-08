George Russell heeft het tijdens de races in Europa een stuk lastiger met Mercedes dan aan het begin van dit seizoen, maar schrok nog meer van waar Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije reed.

Tijdens de persconferentie na de race in Hongarije, waar Russell door een late inhaalactie nog Charles Leclerc inhaalde voor P3 achter Lando Norris en Oscar Piastri, stelde Russell dat hij met Mercedes terug is gegaan naar een oude afstelling van de auto die ze begin dit seizoen al hebben gebruikt. "We hebben een aantal onderdelen weer vervangen door de oude versies. Aan het begin van het seizoen hadden we bijvoorbeeld een nieuwe achterwielophanging geïntroduceerd, die duidelijk niet presteerde zoals we hadden gehoopt, maar het was ook een vrij uniek weekend."

'Verstappen reed niet waar hij thuishoort in Hongarije'

Russell vervolgt: "Het was een vrij ongebruikelijke uitslag vanaf P3. Max [Verstappen] reed duidelijk niet op een plek waar hij thuishoort en de Aston Martins hadden ook een heel sterk weekend. Ik denk dat we ons dan ook niet moeten laten afleiden door het resultaat. Qua tempo was het wel duidelijk onze beste race van het seizoen, op Canada na."

