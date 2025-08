Meer dan een jaar nadat Aston Martin een nieuwe zogeheten Chief Technical Officer eigenlijk had aangekondigd, mag deze eindelijk aan de slag. Het gaat om Enrico Cardile waar Ferrari juridische actie tegen had genomen vanwege een mogelijke overtreding van zijn verlof. Maar Aston Martin heeft laten weten dat Cardile zich nu officieel bij het team heeft gevoegd.

Wanneer nieuwe technische reglementen in 2026 hun intrede doen, wil Aston Martin vechten voor kampioenschappen. Adrian Newey maakte de overstap van Red Bull Racing naar Aston Martin en is sinds afgelopen 3 maart al begonnen. Aston Martin hoopte Cardile meteen naast een van de meest succesvolle ontwerpers uit de Formule 1 in te kunnen zetten, maar een rechtbank besloot afgelopen april dat de engineer zijn volledige verlof moet uitzitten. Cardile was tot juli 2024 technisch directeur van de chassisafdeling van Ferrari.

Juridische problemen lijken opgelost

Ferrari liet in april weten dat "de rechtbank van Modena een paar weken geleden, de verzoeken van [Ferrari] erkennend, Enrico Cardile heeft bevolen om onmiddellijk elke vorm van samenwerking met Aston Martin te staken" en beschuldigden Cardile van het overtreden van zijn gardening leave wat een heel jaar had moeten duren. Aston Martin kondigde deze maandag aan dat Cardile vandaag is begonnen als de nieuwe CTO en de juridische problemen lijken dus verleden tijd.

"We zijn blij dat er een oplossing is gevonden en dat Enrico met het team verder kan, nu we vooruitkijken naar 2026 en daarna. Hij zal in deze rol leidinggeven aan onze ontwerp- en technische functies op de AMR Technology Campus", vertelde een woordvoerder van Aston Martin tegen Autosport.

