close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton, Hungary GP, Ferrari, 2025, Generic

'Alleen Hamilton kan optie lichten om in 2027 bij Ferrari te rijden'

'Alleen Hamilton kan optie lichten om in 2027 bij Ferrari te rijden'

Lewis Hamilton, Hungary GP, Ferrari, 2025, Generic

Voor Lewis Hamilton verloopt het avontuur bij Ferrari nog niet rooskleurig. De zevenvoudig kampioen wist in China de sprintrace nog te winnen, maar stelde na het zoveelste teleurstellende optreden dat het team misschien wel ‘de coureur moest gaan vervangen’. Toch lijkt Hamilton daarin het laatste woord te hebben, want diverse media wijzen op een speciale clausule in het contract van de 40-jarige coureur.

Hamilton sloot begin dit jaar aan bij Ferrari, maar voorlopig is hij zijn teamgenoot nog niet de baas. Ferrari heeft diverse updates meegenomen, waaronder de nieuwe achterwielophanging die tijdens het weekend in België werd geïntroduceerd. Deze zou in de basis voor meer stabiliteit moeten zorgen, maar voorlopig kan alleen Leclerc daarvan profiteren. Zo wist hij in Hongarije de pole position te pakken, maar kon hij na zijn ‘chassis-problemen’ geen serieuze bedreiging voor de overwinning vormen.

Hamilton heeft controle

F1-Insider wijst naar een clausule die La Gazzetta dello Sport naar buiten heeft gebracht. Hamilton heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat hem tot en met 2026 bij het team houdt, met een optie voor 2027. Volgens het medium is het echter Hamilton zelf die kan beslissen of hij instemt met dat laatste jaar, of dat hij zijn helm aan de wilgen hangt. De volledige controle zou dus bij de Engelsman liggen. Ferrari zou hiervoor hebben gekozen vanwege commerciële belangen.

Gerelateerd

Ferrari Lewis Hamilton China Hongarije België La Gazzetta dello Sport
Herbert noemt alvast vervanger voor Hamilton:
Ferrari

Herbert noemt alvast vervanger voor Hamilton: "Het wordt niet Verstappen"

  • 10 augustus 2025 14:50
  • 1
Steiner begrijpt niks van 'nutteloze' Hamilton:
Lewis Hamilton

Steiner begrijpt niks van 'nutteloze' Hamilton: "Het is de verkeerde houding"

  • 8 augustus 2025 20:05
  • 3

Net binnen

Valtteri Bottas

Wolff ziet Bottas terugkeren in 2026: "Blijf het in de gaten houden"

  • 27 minuten geleden
Column

Column: Formule 1 ziet megatalenten opkomen, tijd voor de oude garde om te vertrekken

  • 1 uur geleden
Lewis Hamilton

'Alleen Hamilton kan optie lichten om in 2027 bij Ferrari te rijden'

  • 2 uur geleden
  • 1
Zomerstop

Zo ziet de zomerstop er voor de Formule 1-coureurs uit

  • 2 uur geleden
Max Verstappen

Verstappen wijst naar specifieke training van vader Jos: “Dát was eigenlijk onze zomervakantie”

  • 3 uur geleden
  • 1
Toekomst Horner

Doornbos ziet Horner enkel als mede-eigenaar terugkeren: 'Weinig teams waar dat kan'

  • Vandaag 10:14
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
500.000+ views

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022

  • 1 augustus
 Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
250.000+ views

Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'

  • 27 juli
 Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
200.000+ views

Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor

  • 28 juli
 Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
150.000+ views

Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit

  • 28 juli
 Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'
150.000+ views

Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'

  • 26 juli
 'Verstappen blijft bij Red Bull, maar krijgt groen licht om in 2027 ergens anders te rijden'
150.000+ views

'Verstappen blijft bij Red Bull, maar krijgt groen licht om in 2027 ergens anders te rijden'

  • 25 juli

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x