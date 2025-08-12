'Alleen Hamilton kan optie lichten om in 2027 bij Ferrari te rijden'
Voor Lewis Hamilton verloopt het avontuur bij Ferrari nog niet rooskleurig. De zevenvoudig kampioen wist in China de sprintrace nog te winnen, maar stelde na het zoveelste teleurstellende optreden dat het team misschien wel ‘de coureur moest gaan vervangen’. Toch lijkt Hamilton daarin het laatste woord te hebben, want diverse media wijzen op een speciale clausule in het contract van de 40-jarige coureur.
Hamilton sloot begin dit jaar aan bij Ferrari, maar voorlopig is hij zijn teamgenoot nog niet de baas. Ferrari heeft diverse updates meegenomen, waaronder de nieuwe achterwielophanging die tijdens het weekend in België werd geïntroduceerd. Deze zou in de basis voor meer stabiliteit moeten zorgen, maar voorlopig kan alleen Leclerc daarvan profiteren. Zo wist hij in Hongarije de pole position te pakken, maar kon hij na zijn ‘chassis-problemen’ geen serieuze bedreiging voor de overwinning vormen.
Hamilton heeft controle
F1-Insider wijst naar een clausule die La Gazzetta dello Sport naar buiten heeft gebracht. Hamilton heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat hem tot en met 2026 bij het team houdt, met een optie voor 2027. Volgens het medium is het echter Hamilton zelf die kan beslissen of hij instemt met dat laatste jaar, of dat hij zijn helm aan de wilgen hangt. De volledige controle zou dus bij de Engelsman liggen. Ferrari zou hiervoor hebben gekozen vanwege commerciële belangen.
