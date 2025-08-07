'Ferrari ontwerp 2026-wagen met voorkeuren Hamilton in gedachten'
Het team van Ferrari gaat er alles aan doen om het avontuur met Lewis Hamilton te laten slagen. De teams zijn momenteel bezig met de ontwikkeling van de wagen voor 2026 en volgens het Italiaanse FormulaPassion worden de wensen van de zevenvoudig kampioen verwerkt in de auto van volgend jaar.
Hamilton heeft voorlopig nog geen makkelijke tijd bij de Scuderia. In China werd de sprintrace nog gewonnen, maar voorlopig is teamgenoot Charles Leclerc hem nog altijd de baas. De Engelsman zat er in Hongarije helemaal doorheen en stelde dat het misschien tijd was voor Ferrari om naar een andere coureur te gaan kijken. Toch kwam hij daar later op terug en zei dat hij nog altijd zin heeft in het racen. Desalniettemin verklaarde voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone dat Hamilton niet meer moet denken aan de achtste titel; de kans dat de safetycar een race wint, is in zijn ogen namelijk groter.
'Ferrari houdt rekening met wensen Hamilton'
De SF-25 is nog niet de wagen waarmee Hamilton uit de voeten kan. De achterwielophanging heeft weliswaar een update gehad, maar voorlopig was het Leclerc die daar het maximale wist uit te halen op de Hungaroring. De hoop bestaat dat Ferrari in 2026 een stap voorwaarts zal zetten, maar veel zal afhangen van de powerunit die de Scuderia weet te produceren. Daarnaast onthult de media dat Ferrari niet zozeer de wagen van komend jaar om Hamilton heen bouwt, maar dat er wel sterk rekening wordt gehouden met zijn rijvoorkeuren.
