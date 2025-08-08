De emotionele ineenstorting van Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Hongarije heeft veel teweeggebracht in de paddock. Guenther Steiner, voormalig teambaas bij Haas, kan totaal geen begrip opbrengen voor een zevenvoudig wereldkampioen die zichzelf als 'nutteloos' bestempelt.

Na een hoopgevende comeback in België, waarin Hamilton verkozen werd tot Driver of the Day, was de hoop groot om wederom een mooi weekend te beleven in Hongarije, vlak voor het ingaan van de zomerstop. Met Leclerc op P1 in de kwalificatie, kon er niet gezegd worden dat het team van Ferrari de zaakjes niet goed voor elkaar had. Voor Hamilton liep het echter allemaal wel wat anders. De zevenvoudig wereldkampioen vond in Q2 op P12 zijn Waterloo en moest dus lijdzaam toezien hoe zijn teammaat de spotlights stal in Boedapest. Ook op de zondag kwam daar weinig verbetering in.

Artikel gaat verder onder video

Emotionele uitbarsting

Hoewel Hamilton bekendstaat om zijn emotionele reacties na afloop van sessies, zakte hij voor de camera van Sky Sports dit weekend wel héél ver door de grond. Op de boardradio foeterde hij al: "Elke keer, elke keer weer." De grote vraag was waarop hij doelde: "Het is elke keer mijn schuld. Ik ben nutteloos, totaal nutteloos. Het team heeft helemaal geen problemen. Je ziet dat de auto op pole position staat", zo stelde de zwaar aangeslagen Brit. Vervolgens meende hij zelfs dat het team beter naar andere opties kan gaan kijken: "Ze moeten wellicht een andere coureur gaan nemen", zo zei Hamilton.

Steiner begrijpt er niks van

Steiner kan weinig begrip opbrengen voor de Ferrari-rijder: "Hoe kun je nu als zevenvoudig wereldkampioen zeggen dat je nutteloos bent?", zo vraagt hij zich hardop af in de Red Flags-podcast. "We hebben het allemaal wel eens lastig op een bepaald punt in ons leven. Zeggen dat je nutteloos bent is de verkeerde houding. Ik hou niet van de houding dat je op wil geven of mensen medelijden met je moeten hebben. Als je zeven keer wereldkampioen bent, heb je toch wel genoeg zelfvertrouwen om te weten dat je niet nutteloos bent. Je moet gewoon harder werken. Een paar weken geleden zat hij met zijn engineers om hen te vertellen wat ze moeten doen en nu kom je terug en zeg je dat je nutteloos bent. Focus je gewoon waar je goed in bent, het besturen van een raceauto. Hij is goed, een zevenvoudig wereldkampioen. Het is gewoon de verkeerde houding, zelfmedelijden hebben."

Gerelateerd