Lewis Hamilton zijn toekomst en die van Ferrari is plotseling onderwerp van gesprek na de opmerkingen die de Brit liet vallen in Hongarije. Johnny Herbert sorteert alvast voor op de ideale vervanger van Hamilton in Maranello. Max Verstappen is dat in ieder geval niet.

Na een hoopgevende comeback in België, waarin Hamilton verkozen werd tot Driver of the Day, was de hoop groot om wederom een mooi weekend te beleven in Hongarije, vlak voor het ingaan van de zomerstop. Met Leclerc op P1 in de kwalificatie, kon er niet gezegd worden dat het team van Ferrari de zaakjes niet goed voor elkaar had. Voor Hamilton liep het echter allemaal wel wat anders. De zevenvoudig wereldkampioen vond in Q2 op P12 zijn Waterloo en moest dus lijdzaam toezien hoe zijn teammaat de spotlights stal in Boedapest. Ook op de zondag kwam daar weinig verbetering in.

Emoties

Hoewel Hamilton bekendstaat om zijn emotionele reacties na afloop van sessies, zakte hij voor de camera van Sky Sports dit weekend wel héél ver door de grond. Op de boardradio foeterde hij al: "Elke keer, elke keer weer." De grote vraag was waarop hij doelde: "Het is elke keer mijn schuld. Ik ben nutteloos, totaal nutteloos. Het team heeft helemaal geen problemen. Je ziet dat de auto op pole position staat", zo stelde de zwaar aangeslagen Brit. Vervolgens meende hij zelfs dat het team beter naar andere opties kan gaan kijken: "Ze moeten wellicht een andere coureur gaan nemen", zo zei Hamilton. Een opmerking die een hoop teweegbracht in de paddock. Bovendien zei hij ook dat er dingen zouden spelen.

Sainz

Herbert verbaast zich over die woorden: "Ik weet niet zeker wat hij bedoelde. Eén manier om het te lezen is dat er al gesproken wordt over het veranderen van de coureur", stelt hij tegenover Grosvenor Casino. "Is dat iets waar al over gesproken wordt? Misschien zeggen ze allebei dat de tijd is gekomen als het niet beter gaat. Ik denk niet dat het Verstappen wordt. Het wordt één van de jongere coureurs. Maar ik zag ook een interviewtje met Carlos Sainz. Hij zei toen dat hij best terug wilde naar Ferrari als die kans zou komen. Carlos deed het briljant daar en hij hield Charles onder controle. Hij is nog steeds jong. Hij doet het nog steeds goed ook al heeft een beetje lastig bij Williams, maar wij wisten hoe goed hij was bij Ferrari."

