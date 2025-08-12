close global

﻿
'Cadillac hakt knoop door en gaat eerste coureur aankondigen in Monza'

Cadillac is nog op zoek naar twee coureurs voor het F1-team waar ze vanaf 2026 mee actief gaan zijn in de koningsklasse. Er lijkt nu over de eerste coureur een knoop doorgehakt te zijn, met een aankondiging die snel zal volgen.

Dit weet PlanetF1 te melden. Het zou gaan om de Mexicaan Sergio Pérez, die al een tijdje in verband wordt gebracht met Cadillac sinds hij eind 2024 werd ontslagen als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing na een teleurstellend seizoen. De Mexicaan reed sinds 2021 bij het team, dat met hem twee keer kampioen bij de constructeurs werd (2022 en 2023). Zeker het seizoen 2024 van Pérez was echter een teleurstelling, waarna Liam Lawson (en inmiddels Yuki Tsunoda) zijn opvolger werd en de Mexicaan met al zijn sponsors zonder team kwam te zitten.

Pérez naar Cadillac

Nu lijkt Pérez, na een seizoen zonder F1 en zonder racen, weer terug te keren in de koningsklasse. De Mexicaan zal volgens PlanetF1 aangekondigd worden door Cadillac tijden het weekend van de F1 Grand Prix van Italië in Monza. Dit raceweekend zal plaatsvinden na de Grand Prix van Nederland, in het weekend van 5-7 september. De Mexicaan zal ervaring toevoegen aan het team, dat natuurlijk zelf weinig ervaring heeft in de koningsklasse en een ervaren coureur goed kan gebruiken.

Tweede coureur Cadillac

Vervolgens is het nog maar de vraag wie de tweede coureur gaat worden. Ervaren coureurs als Daniel Ricciardo en Valtteri Bottas zijn vaak genoemd, maar ook namen als Colton Herta, Mick Schumacher en zelfs Jack Doohan zijn genoemd als opties voor Cadillac. Toch lijkt momenteel, zonder dat daar bevestiging over is, Bottas de favoriet. Ook voor Bottas zou dat na een jaar zonder F1 een terugkeer betekenen en het zou ervoor zorgen dat Cadillac een ervaren duo heeft wanneer ze hun debuut maken in F1.

