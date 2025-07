Cadillac is nog op zoek naar twee coureurs voor het nieuwe F1-team voor 2026, stoeltjes waar in ieder geval veel coureurs voor in aanmerking komen als we de geruchten mogen geloven. Patricio O'Ward zou daarbij horen, maar de McLaren-coureur heeft nu zelf op deze geruchten gereageerd.

O'Ward is al jaren onderdeel van McLaren, dat momenteel domineert in F1. De Mexicaan heeft daar echter geen toekomstperspectief, omdat zowel Lando Norris als Oscar Piastri de komende jaren nog wel onderdeel van het F1-team van McLaren zullen zijn. In IndyCar, waar O'Ward al jaren actief is, is hij inmiddels een begrip geworden.

O'Ward bij Cadillac?

Toch wordt O'Ward vaak in verband gebracht met een toekomst in F1, waaronder dus nu Cadillac. Tegenover ESPN Mexico stelt O'Ward dat de geruchten omtrent hem en Cadillac met een korreltje zout moeten worden genomen. "De geruchten over mij en Cadillac waren net als die over Fernando Alonso en Taylor Swift." Het lijkt er dus op dat O'Ward van de lange lijst aan kanshebbers gehaald kan worden.

Kanshebbers bij Cadillac

Dat O'Ward, in ieder geval volgens zichzelf, niet als kandidaat genoemd moet worden, betekent niet dat er geen andere opties meer zijn voor Cadillac. Zo zijn Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Sergio Perez en Mick Schumacher de favorieten, terwijl coureurs als Yuki Tsunoda en George Russell wellicht ook op het lijstje komen als zij voor 2026 beschikbaar zijn. Ook Jack Doohan, momenteel reservecoureur van Alpine, is in beeld. Keuze genoeg dus voor Cadillac.

