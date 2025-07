Cadillac debuteert volgend jaar in de Formule 1. Naar verluidt wordt binnenkort aangekondigd dat Sergio Pérez een van de coureurs zal zijn. Wie het tweede stoeltje van het Amerikaanse merk gaat vullen, blijft onduidelijk. De vraag is überhaupt of Cadillac een jonge, veelbelovende coureur wil hebben of juist een ervaren coureur.

Er zijn ondertussen meerdere bronnen die het melden: Pérez zou zijn F1-comeback maken in 2026 door zijn handtekening onder een Cadillac-contract te zetten. Ondanks zijn problemen in de tweede Red Bull Racing-bolide, weten we dat 'Checo' het talent heeft om competitief te kunnen zijn in de Formule 1. Daarnaast is hij zeer populair in Mexico en Latijns-Amerika, wat weer sponsors en dus geld kan opleveren voor Cadillac. Geruchten doen de ronde dat Pérez na de Grand Prix van Hongarije wordt aangekondigd, dus tijdens de zomerstop. Maar wie wordt dan zijn teamgenoot?

Onderhandelingen met Schumacher verlopen positief

Mick Schumacher denkt kans te maken op het felbegeerde zitje. "Ja, natuurlijk zijn er gesprekken", vertelde de Duitser bij Motorsport-Total. De zoon van de legende Michael bracht twee seizoenen bij Haas door en vinden we tegenwoordig in het FIA World Endurance Championship met Alpine. "De communicatie verloopt heel positief. Ze hebben al een fantastisch aantal mensen aangenomen. Het is een eer om daar deel van uit te maken, om met hen te kunnen onderhandelen, en me in een geweldige positie te bevinden." Cadillac-teambaas Graeme Lowdon bevestigde de gesprekken met Schumacher in de High Performance-podcast, maar waarschuwt dat ze met alle coureurs onderhandelen waarover geruchten zijn.

Jongeling of ervaren coureur?

Voor welk type coureur gaat Cadillac kiezen voor het stoeltje naast Pérez? Als ze voor een ervaren rot gaan, dan is Valtteri Bottas een logische optie. "Valtteri is een zeer aantrekkelijke kandidaat voor een Cadillac-zitje. Hij is een fantastische coureur en de mogelijkheden zijn er. We vertrouwen in het proces van hoe het gaat uitpakken", vertelde TWG-baas Dan Towriss tegenover Sky Sports F1. De TWG Group is het overkoepelende bedrijf waaronder Cadillac F1 valt.

Maar kiezen ze voor een jongeling, dan is het nog steeds niet zeker dat het Schumacher wordt. Hij krijgt namelijk concurrentie van Zhou Guanyu, wiens manager toevallig Lowdon is, en ook Yuki Tsunoda wordt hier en daar genoemd. De Japanner krijgt steun van Honda, maar de motorfabrikant verhuist naar Aston Martin waar er voor hem geen plek is. Er zijn ook twijfels bij Red Bull of Tsunoda de juiste ploegmaat is voor Max Verstappen in 2026, als we er überhaupt vanuit kunnen gaan dat Verstappen bij de energiedrankfabrikant blijft. De kans dat Cadillac voor Tsunoda kiest in plaats van Bottas, Schumacher of Zhou is naar verluidt echter klein.

