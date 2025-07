Hoewel de afgelopen weken vanuit diverse hoeken werd gemeld dat Sergio Pérez in 2026 vrijwel zeker zou uitkomen voor Cadillac, stelt Jack Plooij dat dit allerminst vaststaat. In zijn ogen maakt Valtteri Bottas wél kans om aan te sluiten bij de Amerikaanse renstal, maar heeft Pérez gegokt en verloren.

Voor Pérez kwam er eind 2024 een voorlopig einde aan zijn Formule 1-carrière. De Mexicaan stond toen nog onder contract bij Red Bull. Hoewel hij eerder dat jaar zijn handtekening zette onder een contractverlenging, werd Liam Lawson naar voren geschoven als zijn opvolger. Sindsdien is Pérez meerdere keren in verband gebracht met het team van Cadillac, dat volgend seizoen zijn debuut maakt in de Formule 1. Toch lijkt die overstap op losse schroeven te staan, zo meldt Plooij in het Race Café van Ziggo Sport.

Financiële eisen 'Checo'

Niet alleen Pérez wordt genoemd; ook Valtteri Bottas lijkt op weg naar Cadillac. Plooij stelt dat de Fin daadwerkelijk zal instappen, maar dat de financiële eisen van 'Checo' net iets te hoog lagen. "Valtteri Bottas wordt de nummer één coureur bij Cadillac. Pérez? Nee. Die heeft zijn geld verspild en op een veel te hoge deal ingezet," aldus Plooij. Geldschieter en zakenman Carlos Slim staat nog altijd aan de zijde van de Mexicaan, maar het is vooralsnog onduidelijk welke eisen Cadillac niet zou willen of kunnen inwilligen.

'Cadillac kijkt naar Drugovic'

Plooij heeft overigens een verrassende naam in gedachten als mogelijke vervanger van Pérez: de reservecoureur van Aston Martin. "Ik denk dat Felipe Drugovich daar een kans gaat krijgen", zegt hij. De banden tussen de Braziliaanse Formule 2-kampioen van 2022 en Cadillac zijn er al: zo reed Drugovich in 2024 namens Cadillac de 24 uur van Le Mans en kwam hij dit jaar ook in actie voor Cadillac Whelen Racing tijdens de befaamde 24 uur van Daytona.

